Футбол

«Барселона» может отказаться от трансфера де ЛигтаЧемпионат вчера в 17:56

Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Марсал Льоренте в своём «твиттере».
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Журналист: «Переход де Лигта в „Барселону“ под угрозой срыва»

Soccer.ruвчера в 18:26

«Барселона» может отказаться от трансферов де Лигта и Гризманна

Sports.ruвчера в 22:42

СМИ: Трансфер де Лигта в «Барселону» может не состояться

Спорт-Экспрессвчера в 19:12

«Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта

Газета.Ruвчера в 18:39

«Барселона» может отказаться от трансфера Де Лигта

Sport24.ruвчера в 20:57

«Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта

Чемпионатвчера в 17:56

Источник: «Барселона» готова отказаться от де Лигта

Советский спортвчера в 17:05
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Армия и оружие

«Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», – передает слова представителя «Ростеха» «Интерфакс».
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Летчик снял на видео возможных поджигателей леса в Иркутской области

Обновлено в 02:48
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Политика

Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Хоккей

НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Транспорт

Таксистам запретят работать сверхурочно

Водителям такси запретят работать свыше установленной нормы, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Авто

УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот

Обновлено вчера в 06:10
Общество

На жителя Смоленска составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о неуважении к власти

На жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол о неуважении к власти из-за картинки с президентом России Владимиром Путиным под новостью о неуважении к власти.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Экономика

Европейский Центральный банк запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в сто и 200 евро

Европейский Центральный банк с сегодняшнего дня запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в сто и 200 евро.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Петербурге нашли труп 13-летней девочки с пакетом на голове

В понедельник, 27 мая, в Петербурге был обнаружен труп девочки.
Обновлено в 03:14
Экономика

РБК: Utair предложила кредиторам план спасения компании от банкротства

Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и кредит перед Сбербанком на 17,4 млрд руб. авиакомпания предлагает продлить на 10–15 лет под ставку около 8% годовых, добавил собеседник РБК.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Самолет из Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за проблем с шасси

Самолет авиакомпании Azur Air не смог во вторник утром вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Анталью из-за проблем с шасси, рейс задержали более чем на 5 часов, сообщил ТАСС источник в авиационных службах Северо-Западного федерального округа.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Культура

Леонид Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»

Обновлено в 03:16
Происшествия

В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных

В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика

Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей

Правительство Москвы и инвестор строительства Северного дублера Кутузовского проспекта рассчитали примерную стоимость проезда по нему, рассказали «Ведомостям» несколько консультантов и человек, близкий к мэрии.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Недоверие бизнеса к силовикам в России стало рекордным

Среди экспертов 69,2% не находят ведение бизнеса в России безопасным делом.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено вчера в 07:41
Политика

Медведев допустил расширение ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце обновляют отношения

Агата Муцениеце и Павел Прилучный на несколько дней улетели в Грецию, оставив детей дома с родственниками.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Береговой комплекс «Утес» в Крыму могут вооружить новыми ракетами

Реутовское "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") провело работы по восстановлению подземного берегового ракетного комплекса "Утес" в Крыму, рассматривается возможность перевооружения его на новые ракеты.
Обновлено в 02:35
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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