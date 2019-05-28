Футбол
«Барселона» может отказаться от трансфера де ЛигтаЧемпионат вчера в 17:56
Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Марсал Льоренте в своём «твиттере».
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Армия и оружие
«Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США
«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», – передает слова представителя «Ростеха» «Интерфакс».
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Политика
Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Транспорт
Таксистам запретят работать сверхурочно
Водителям такси запретят работать свыше установленной нормы, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено вчера в 06:10
Общество
На жителя Смоленска составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о неуважении к власти
На жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол о неуважении к власти из-за картинки с президентом России Владимиром Путиным под новостью о неуважении к власти.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Экономика
Европейский Центральный банк запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в сто и 200 евро
Европейский Центральный банк с сегодняшнего дня запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в сто и 200 евро.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Петербурге нашли труп 13-летней девочки с пакетом на голове
В понедельник, 27 мая, в Петербурге был обнаружен труп девочки.
Обновлено в 03:14
Экономика
РБК: Utair предложила кредиторам план спасения компании от банкротства
Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и кредит перед Сбербанком на 17,4 млрд руб. авиакомпания предлагает продлить на 10–15 лет под ставку около 8% годовых, добавил собеседник РБК.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Самолет из Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании Azur Air не смог во вторник утром вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Анталью из-за проблем с шасси, рейс задержали более чем на 5 часов, сообщил ТАСС источник в авиационных службах Северо-Западного федерального округа.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Культура
Леонид Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»
Обновлено в 03:16
Происшествия
В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных
В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика
Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей
Правительство Москвы и инвестор строительства Северного дублера Кутузовского проспекта рассчитали примерную стоимость проезда по нему, рассказали «Ведомостям» несколько консультантов и человек, близкий к мэрии.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Недоверие бизнеса к силовикам в России стало рекордным
Среди экспертов 69,2% не находят ведение бизнеса в России безопасным делом.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Медведев допустил расширение ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце обновляют отношения
Агата Муцениеце и Павел Прилучный на несколько дней улетели в Грецию, оставив детей дома с родственниками.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Береговой комплекс «Утес» в Крыму могут вооружить новыми ракетами
Реутовское "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") провело работы по восстановлению подземного берегового ракетного комплекса "Утес" в Крыму, рассматривается возможность перевооружения его на новые ракеты.
Обновлено в 02:35