Футбол
«Барселона» может отказаться от трансфера де ЛигтаЧемпионат 17:56
Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Марсал Льоренте в своём «твиттере».
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