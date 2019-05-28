Футбол

«Барселона» может отказаться от трансфера де ЛигтаЧемпионат 17:56

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Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Марсал Льоренте в своём «твиттере».
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Источник: «Барселона» готова отказаться от де Лигта

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