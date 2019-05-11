Футбол
«Барселона» может купить вратаря «Бетиса» ЛопесаREGNUM 07:24
Голкипер испанского футбольного клуба «Бетис» Пау Лопес может сменить свой текущий клуб на команду «Барселона», сообщает 11 мая Estadio Deportivo.
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Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
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Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при «Формулы-1» в Испании
Третьим стал ещё один гонщик Mercedes Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso показал 11-е время в заезде.
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Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
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Обновлено в 01:29
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Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол
Кварацхелия рассказал о своем дебютном голе за «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия рассказал о своем дебютном мяче за железнодорожников.
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За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле
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Футбол
Экс-игрок «Спартака» Вукоевич возглавил молодежную сборную Хорватии
Как сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза, Вукоевич станет главным тренером молодежной сборной Хорватии (для игроков не старше 20 лет).
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Наука
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Ученые и исследователи обнаружили еще одного динозавра с крыльями летучей мыши, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 15:26
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Бритни Спирс покинула здание суда босиком
Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
Обновлено в 04:24
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Волгоградский «Ротор» одержал победу над «Тюменью»
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Во Франции проходит 26-я акция движения «жёлтых жилетов».
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Скончался режиссер Николай Тарханов
Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
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В Дагестане сель повредил более ста домов
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В России автомобиль Bentley переделали в танк
В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
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