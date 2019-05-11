Футбол
«Барселона» может купить вратаря «Бетиса» ЛопесаREGNUM 07:24
Голкипер испанского футбольного клуба «Бетис» Пау Лопес может сменить свой текущий клуб на команду «Барселона», сообщает 11 мая Estadio Deportivo.
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