Футбол

«Барселона» может купить вратаря «Бетиса» ЛопесаREGNUM 07:24

Голкипер испанского футбольного клуба «Бетис» Пау Лопес может сменить свой текущий клуб на команду «Барселона», сообщает 11 мая Estadio Deportivo.
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«Барселона» рассматривает покупку вратаря «Бетиса» Лопеса, отступные — € 35 млн

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