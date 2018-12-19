Футбол

«Барселона» в январе подпишет защитника «Валенсии»
Sport.ru
09:44

Уроженца Барранкильи ждут на "Камп Ноу" уже в первые дни зимнего трансферного окна. Ранее руководство клуба намеревалось приобрести защитника "Аякса" Матейса де Лигта, однако в процессе переговоров стало понятно, что подписать голландца в январе будет невозможно.
Sport.ru09:44

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СМИ: «Барселона» может купить защитника сборной Колумбии

Спорт-Экспресс12:32

Защитник «Валенсии» Мурильо попал в сферу интересов «Барселоны»

Sport24.ru12:16

«Барселона» может арендовать защитника «Валенсии» Мурильо в январе

Чемпионат11:47

«Барселона» может арендовать защитника «Валенсии» Мурильо в январе

Sports.ru11:17

СМИ: «Барселона» договорилась о переходе защитника «Валенсии»

Sportbox.RU07:30

СМИ: «Барселона» договорилась о переходе защитника «Валенсии»

Матч ТВ07:30

«Барселона» в январе подпишет защитника «Валенсии»

Sport.ru09:44
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:56, Ашберн
Футбол

Виталий Мутко покидает пост президента РФС

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Реал» объявил стартовый состав на матч клубного ЧМ с «Касима Антлерс»

Обновлено в 10:27
Футбол

Моуринью выступил с заявлением после увольнения из «Манчестер Юнайтед»

Португальский тренер Жозе Моуринью выступил с заявлением после увольнения из "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 12:50
Футбол

ЦСКА вспомнил: Сульшер всегда покупает Акинфеева

Обновлено в 09:38
Футбол

Де Брюйне сравнили с Кевином из фильма «Один дома»

Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний бельгиец провел 7 матчей за «Ман Сити», отличился одним голом и отдал одну голевую передачу.
Обновлено в 12:26
Футбол

Филипе Луис решил не продлевать контракт с «Атлетико»

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис не станет продлевать соглашение с командой, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету Marca.
Обновлено в 11:50
Футбол

«Реал» намерен вернуть Жозе Моуринью

По данным издания El Pais, мадридский "Реал" намерен вернуть Жозе Моуринью, который работал с командой с 2010 по 2013 год.
Обновлено в 08:57
Футбол

«Зенит» пожелал Сульшеру удачи в «МЮ»

Удачи, Уле! 👌 pic.twitter.com/GbaRONteIE – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 19 декабря 2018 г. 45-летний специалист также ранее тренировал резервную команду "МЮ" и "Кардифф".
Обновлено в 05:07
Футбол

«Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона»

Три футболиста «Лиона» попали в сферу трансферных интересов «Барселоны».
Обновлено в 07:22
Футбол

Торрес и Вилья вернулись в «Атлетико»

Бывшие игроки мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес и Давид Вилья вместе побывали на новой арене "матрасников" - "Ванда Метрополитано".
Обновлено в 10:43
Происшествия

В Аргентине футболист избил судью за красную карточку

Обновлено в 11:30
Футбол

«Фрозиноне» назначил нового главного тренера

Клуб итальянской серии А «Фрозиноне» объявил о назначении Марко Барони новым главным тренером команды.
Обновлено в 06:17
Футбол

Евгений Калешин станет главным тренером «Балтики»

Новым главным тренером калининградской «Балтики» станет Евгений Калешин.
Обновлено в 04:46
Футбол

Ильзат Ахметов: «Поединок с „Реалом“ запомнится на всю жизнь»

Еще были хорошие игры с "Зенитом", "Ромой", "Уралом", но "Реал" стоит особняком.
Обновлено в 10:51
Футбол

Де Росси: «Роме» необходимо сменить курс во второй половине сезона

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси выразил мнение, что команде необходимо изменить курс в оставшейся части сезона, чтобы добраться до вершины турнирной таблицы чемпионата Италии.
Обновлено в 12:09
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Колумбийский футболист, защитник клуба «Валенсия» и сборной Колумбии.
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Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Франции. Может сыграть как на позиции центрального защитника, так и на месте левого защитника. Чемпион мира 2018 в составе национальной сборной.
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