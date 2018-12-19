Футбол

«Барселона» может арендовать защитника «Валенсии» Мурильо в январе
Чемпионат
11:47

Защитник «Валенсии» Джейсон Мурильо может стать игроком «Барселоны», сообщает Sport.es. По информации источника, каталонская команда намерена арендовать 26-летнего колумбийского футболиста у «Валенсии» в предстоящее зимнее трансферное окно.
Чемпионат11:47

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СМИ: «Барселона» может купить защитника сборной Колумбии

Спорт-Экспресс12:32

«Барселона» может арендовать защитника «Валенсии» Мурильо в январе

Чемпионат11:47

Защитник «Валенсии» Мурильо попал в сферу интересов «Барселоны»

Sport24.ru12:16

«Барселона» может арендовать защитника «Валенсии» Мурильо в январе

Sports.ru11:17

СМИ: «Барселона» договорилась о переходе защитника «Валенсии»

Матч ТВ07:30

СМИ: «Барселона» договорилась о переходе защитника «Валенсии»

Sportbox.RU07:30

«Барселона» в январе подпишет защитника «Валенсии»

Sport.ru09:44
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:40, Ашберн
Футбол

Виталий Мутко покинул пост президента РФС

Вице-премьер Виталий Мутко покинул пост президента РФС, сообщает официальный твиттер организации.
Обновлено в 05:25
Футбол

Бундеслига. «Байер» в гостях обыграл «Шальке-04»

Встреча 16-го тура чемпионата Германии «Шальке» – «Байер» завершилась победой гостей со счетом 2:1. За клуб из Леверкузена забили Александар Драгович и Лукас Аларио.
Обновлено в 14:36
Футбол

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 1/4 финала Кубка английской лиги, который пройдёт сегодня, 19 декабря, на стадионе «Эмирейтс».
Обновлено в 14:01
Футбол

Marca: «Бавария» купит у «Атлетико» Люку Эрнандеса за 80 млн евро

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес сменит клуб. По информации Marca, французский футболист этой зимой перейдет в «Баварию».
Обновлено в 13:35
Футбол

18-летний Джейдон Санчо может перейти в «Реал» за 70 млн евро

Сумма сделки по игроку может составить 70 миллионов евро.
Обновлено в 13:17
Футбол

«Краснодар» хочет купить шведского полузащитника

Обновлено в 14:06
Футбол

Миодраг Божович: ЦСКА Гончаренко играет интереснее «Спартака» Кононова

Как и Черевченко, черногорец вернулся в наш элитный дивизион осенью и сейчас руководит Крыльями Советов.
Обновлено в 13:35
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за Сульшера

«Манчестер Юнайтед» выплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за переход тренера Уле-Гуннара Сульшера в качестве компенсации.
Обновлено в 08:52
Футбол

ЦСКА вспомнил: Сульшер всегда покупает Акинфеева

Обновлено в 09:38
Футбол

Агент Рабио: «Уходом из „ПСЖ“ Адриен покупает себе свободу»

Уходом из «ПСЖ» Адриен покупает себе свободу.
Обновлено в 14:27
Футбол

Де Брюйне стал героем сцен из фильма «Один дома»

«В этом году Де Брюйне остался один дома», – подписало видеоролик агентство; его можно посмотреть ниже.
Обновлено в 13:12
Футбол

«Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона»

Сразу три футболиста «Лиона» попали в список потенциальных новичков «Барселоны», сообщает Sport.es.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Аргентине футболист избил судью за красную карточку

Обновлено в 11:30
Футбол

Гаттузо: «Милан» лишь пощекотал защиту «Болоньи»

Рулевой "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги гостевого поединка против "Болоньи" (0:0) в Серии А. "Милан" сыграл бездарно.
Обновлено в 02:39
Футбол

Даниэле Де Росси: «„Роме“ необходимо сменить курс и научиться заново получать удовольствие от игры»

«Роме» необходимо сменить курс и научиться заново получать удовольствие от игры, — передает слова Де Росси Voce Giallorossa.
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Колумбийский футболист, защитник клуба «Валенсия» и сборной Колумбии.
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Французский футболист камерунского происхождения, защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Франции. Может сыграть как на позиции центрального защитника, так и на месте левого защитника. Чемпион мира 2018 в составе национальной сборной.
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