Футбол
«Барселона» может арендовать НеймараГазета.Ru 07:02
"Барселона" может взять в аренду бразильского нападающего французского "ПСЖ" Неймара, сообщает Sport.es. По информации источника, в аренду футболист может отправиться на один сезон. При этом в контракте будет прописана опция выкупа.
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