Футбол

«Барселона» лишилась Артура на три-четыре недели из-за травмыSport24.ru 08:28

Барселона — Реал
1 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, 6 февраля
Стадион «Камп Ноу»
6′
Лукас Васкес Иглесиас
10′
Серхио Рамос
Нелсон Семеду
44′
Луис Суарес
56′
57′
Марсело
Малком
58′
Жорди Альба
59′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
63′
63′
Маркос Льоренте
Каземиро
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
64′
64′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Малком
Карлес Аленья
76′
84′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
Артуро Видаль
88′
Бразильский полузащитник Артур не сможет помочь «Барселоне» в ближайших матчах из-за травмы. Как сообщает Marca, 22-летний футболист пропустит около трех-четырех недель из-за повреждения подколенного сухожилия левой ноги.
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