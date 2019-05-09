Футбол
«Барселона» летом планирует продать КоутиньоSport24.ru вчера в 17:23
«Барселона» купила бразильца в январе прошлого года за 160 млн евро. Действующий контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец отыграл за каталонцев в 52 встречах.
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Политика
Кабриолет Aurus заедет на парад Победы
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Спорт
Российский легкоатлет отстранен от международных соревнований
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) уведомила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), что российский легкоатлет Игорь Образцов лишен права принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Омске произошел пожар на территории завода пластмасс
В Омске загорелось здание на территории завода пластмасс.
Обновлено в 05:14
Авто
Haval установил новый рекорд по продажам в РФ
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе
Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.
Обновлено в 06:26
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Политика
В Бельгии на могилы советских воинов возлагают венки и цветы
Торжественные церемонии возложения цветов к могилам советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны и похороненных на территории королевства, проходят в День Победы по всей Бельгии.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Культура
В этом году Булату Окуджаве исполнилось бы 95 лет
Обновлено 07 мая в 09:48
Политика
Помпео заявил о необходимости остановить «Северный поток-2»
Обновлено вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала о будущем ее с Песковым дочки
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась в интервью проекту "Ледниковый период" о том, какое будущее ждет ее дочь Надю, родившуюся в браке с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
Обновлено в 07:14
Политика
На Красной площади в Москве прошел парад Победы
Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»
В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.
Обновлено в 05:45
Общество
Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве
Обновлено в 06:39
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы
Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»
Обновлено в 02:23
Происшествия
На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны
Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Общество
Кот съел осу и обрел популярность в сети
«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3»
Обновлено в 04:53
Авто
Появились первые изображения универсала Toyota Camry
Например, в Великобритании новая Toyota Camry получила полноценную гибридную версию с 2,5-литровым бензиновым двигателем A25A-FXS и электромотором (суммарная мощность 221 л.с.). В Соединенных Штатах, кроме того же гибрида, есть аналогичные «российским» бензиновые версии с 2,5- и 3,5-литровыми моторами.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
В США призвали наращивать военное присутствие в Арктике из-за России
Глава Северного командования американских ВС генерал Терренс О'Шонесси призвал США наращивать военный потенциал в Арктике на случай конфликта с российской стороной.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Пьяный мужчина угнал внедорожник, совершил ДТП и скрылся
Сегодня в 13:40 пьяный мужчина угнал Land Cruiser Prado от дома №38 в деревне Асаково городского округа Одинцово, а затем попал в ДТП и скрылся с места аварии, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:40
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Шоу-бизнес
Стало известно имя первенца Меган Маркл и принца Гарри
Мальчик стал восьмым правнуком 93-летней королевы Елизаветы II и седьмым претендентом на британский трон после принца Уэльского Чарльза, принца Уильяма и его детей Джорджа, Шарлотты и Луи, а также после своего отца.
Обновлено вчера в 12:12
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено 07 мая в 14:51
Политика
Помпео отменил второй зарубежный визит
Госсекретарь США Майк Помпео отменил уже второй зарубежный визит, сообщает Associated Press.
Обновлено в 07:19
Футбол
Главный тренер «Аякса»: Не могу никого винить
Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг подвел итог матча. Победный мяч шпор был забит в добавленное время.
Обновлено вчера в 18:02