Футбол
«Барселона» купит вратаря «Бетиса» за 35 млн евро на замену СиллессенуНева Спорт 02:36
По информации источника, каталонцы приобретут голкипера севильского клуба, чтобы он стал заменой Ясперу Силлессену на посту второго голкипера команды. Отмечается, что сумма трансфера составит 35 миллионов евро, а о переходе официально должны объявить после финала Кубка Испании 25 мая.
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