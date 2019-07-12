Подошла к концу одна из главных саг нынешнего межсезонья. Антуан Гризманн официально перешел в "Барселону", которая заплатила за игрока отступные в размере €120 млн, прописанные в контракте футболиста с мадридским "Атлетико", и заключила договор с самим игроком на пять лет и €105 млн в сумме.

Спорт день за днем

«Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млн

Спорт день за днем

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