Футбол
«Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млнГазета.Ru 10:59
Подошла к концу одна из главных саг нынешнего межсезонья. Антуан Гризманн официально перешел в "Барселону", которая заплатила за игрока отступные в размере €120 млн, прописанные в контракте футболиста с мадридским "Атлетико", и заключила договор с самим игроком на пять лет и €105 млн в сумме.
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«Атлетико» подаст на «Барселону» в суд, мадридцы хотят еще 80 млн за Гризманна
Спорт день за днем10:54
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