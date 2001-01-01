Футбол
«Барселона» хочет взять Неймара в аренду с обязательством выкупаСпорт день за днем 03:48
«Барселона» готовит новое предложение о покупке Неймара. По информации Sky Sports, каталонцы хотят арендовать нападающего ПСЖ. При этом в потенциальном договоре будет прописано обязательство выкупа 27-летнего бразильца.
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Руководство «Барсы» одобрило решение сделать «ПСЖ» предложение о трансфере Неймара
Sports.ruвчера в 09:54
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