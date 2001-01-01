«Барселона» готовит новое предложение о покупке Неймара. По информации Sky Sports, каталонцы хотят арендовать нападающего ПСЖ. При этом в потенциальном договоре будет прописано обязательство выкупа 27-летнего бразильца.

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«Барселона» хочет взять Неймара в аренду с обязательством выкупа

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