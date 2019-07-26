Футбол
«Барселона» хочет выручить с продажи Коутиньо не менее € 120 млнЧемпионат 10:56
Действующие чемпионы испанской Примеры стремятся получить как можно больше с возможной продажи Коутиньо, чтобы компенсировать средства, потраченные на его приобретение. Напомним, за 27-летнего бразильца сине-гранатовые заплатили «Ливерпулю» полтора года назад € 145 млн.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
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Обновлено в 10:17
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В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
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