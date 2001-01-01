Футбол
«Барселона» хочет расстаться с ТураномЧемпионат 02:26
«Барселона» хочет найти покупателя на полузащитника Арду Турана, чтобы окончательно расстаться с футболистом предстоящим летом, сообщает Sport.es. У турецкого футболиста действующий до 2020 года контракт, однако тренерский штаб не рассчитывает на него.
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Раздавать украинские паспорта в центре Москвы предложил депутат Рады
Депутат украинской Рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания парламента выступил с предложением раздавать паспорта гражданина Украины в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
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Парубий рассказал, когда будет подписан закон об исключительности украинского языка
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объяснил задержку подписания закона о государственном языке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 06:10
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
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Экономика
У дорожных камер зафиксированы нарушения
В Новгородской области, например, государственное областное учреждение "Агентство развития Новгородской области" (АРНО) в 2014 году провело конкурс на создание системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 млн. руб. В тендере участвовал лишь ПАО "Ростелеком", компания и получила контракт.
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Обновлено в 06:30
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В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
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Футбол
Зарубежные команды приедут на Кубок Акинфеева в Подмосковье
Участниками состязания станут и зарубежные команды: Вест Бромвич Альбион (Англия), Теннис-Боруссия (Германия), ФК «Рига» (Латвия) и Касима Антлерс (Япония).
Обновлено в 07:07
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
HeadHunter объявил ценовой коридор IPO
Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Костроме неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги
Банкомат "Сбербанка" взорвали в ночь на пятницу в Костроме и похитили из него деньги, полиция ищет преступников.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Собчак раскритиковала Бузову за концерты «для бедных»
Ксения Собчак взяла интервью у Ольги Бузовой и упрекнула телеведущую и певицу в том, что та выступает в маленьких городах на нераскрученных площадках.
Обновлено в 06:48
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Московские СИЗО обыщут после отравления арестантов «Матросской тишины»
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Обновлено в 07:24
Политика
Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Политика
Медведев исключил четверых украинцев из санкционного списка
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене специальных экономических мер, введённых ранее в отношении четверых граждан Украины.
Обновлено в 07:26
Общество
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
Обновлено в 06:50
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
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В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
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Утверждён новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России.
Обновлено в 07:53
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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков
В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:27
Гаджеты
Мини-ноутбук One Mix 3 получит 8,4 дисплей и чип Intel Amber Lake
Основой послужит процессор Intel Core m3-8100Y поколения Amber Lake Y. Чип содержит два вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до четырёх потоков инструкций.
Обновлено в 04:24
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В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда
Мужчину обвиняют в избиении начальницы поезда в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ в WhatsApp.
Обновлено в 06:47
Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
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Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Общество
В России хотят перенести начало учебного года
В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17