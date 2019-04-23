Футбол
«Барселона» хочет продлить контракт с ВидалемСоветский спорт 04:16
Барселона рассчитывает продлить контракт с полузащитником Артуро Видалем, сообщает Sport.es. 31-летний чилиец стал игроком каталонского клуба прошлым летом, когда за 25 миллионов евро перешел из Баварии.
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Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Энергетика
Белоруссия решила помочь Украине с обходом российских нефтяных санкций
В Белоруссии решили помочь Украине обойти российские санкции, которые ограничили поставки на ее территорию темных нефтепродуктов.
Обновлено в 09:26
Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир радиостанции «Эхо Москвы» 25 апреля
Писатель Дмитрий Быков, госпитализированный 16 апреля в Уфе, выйдет в эфир "Эха Москвы" в четверг, 25 апреля.
Обновлено в 07:39
Политика
Туск поговорил с Зеленским по телефону
Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что провёл телефонный разговор с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Собор Парижской Богоматери накроют брезентом для защиты от дождя
Брезентом Собор Парижской Богоматери накроют лишь на некоторое время.
Обновлено в 11:12
Политика
Мария Максакова изменила свои показания по делу об убийстве Дениса Вороненкова
Мария Максакова, вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, изменила свои показания на процессе на убийству её супруга, сообщает в Facebook журналист Виталий Губин.
Обновлено в 12:45
Общество
Голливудская актриса Фэй Маккензи умерла на 102-м году жизни
Фэй Маккензи родилась 19 февраля 1918 года в семье актёров Роберта Маккензи и Ив Маккензи.
Обновлено в 12:53
Политика
Заявление о Курилах сделал глава МИД
Стоит отметить, что МИД Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» изменил формулировку 2018 года.
Обновлено в 01:31
Экономика
Росстат: продукты питания в марте подорожали на 0,6%
Продукты питания в России подорожали в марте на 0,6%, а в странах ЕС подешевели на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:22
Футбол
Адвокат Кокорина: «Представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было»
Обновлено в 12:32
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном
Обновлено в 10:41
Авто
Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Минпросвещения предложило разделить учителей на старших и ведущих
Минпросвещения подготовило и опубликовало проект постановления о введении в школах двух новых должностей — старший учитель и ведущий учитель .
Обновлено в 11:51
Политика
МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу
Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:16
Политика
Если бы Зеленский назвал меня врагом, я бы никогда не начал диалог, заявил Кравчук
"Если бы Зеленский, будучи главой государства, назвал меня врагом, я бы никогда не начал с ним никаких переговоров", заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в программе "60 минут" на телеканале "Россия".
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Футбол
Молодежный «Зенит» разгромил «Динамо»
Молодежная команда набрала 46 очков. Ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что сегодня «Зенит» сразится с «Динамо».
Обновлено в 08:14
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Политика
Украинские социалисты хотят национализировать Roshen
Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Экономика
Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года
Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года по новой методике, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:56
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:50
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05