Футбол

«Барселона» хочет продлить контракт с ВидалемСоветский спорт 04:16

Барселона рассчитывает продлить контракт с полузащитником Артуро Видалем, сообщает Sport.es. 31-летний чилиец стал игроком каталонского клуба прошлым летом, когда за 25 миллионов евро перешел из Баварии.
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Источник: «Барселона» продлит контракт с Видалем

Советский спорт12:19

Видаль продлит контракт с «Барселоной» до 2022 года

Sport24.ru06:06

«Барселона» хочет продлить контракт с Видалем

Чемпионат04:23

СМИ: «Барселона» намерена продлить контракт с Видалем

Матч ТВ04:49

«Барселона» хочет продлить контракт с Артуро Видалем

Sports.ru03:58

СМИ: «Барселона» продлит контракт с Видалем

Спорт-Экспрессвчера в 11:32

Видаль может сменить «Барселону» на «Интер»

Бомбардир.рувчера в 08:20
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Артуро Видаль
Чилийский футболист
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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