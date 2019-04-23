Футбол

«Барселона» хочет продлить контракт с ВидалемСоветский спорт 04:16

Барселона рассчитывает продлить контракт с полузащитником Артуро Видалем, сообщает Sport.es. 31-летний чилиец стал игроком каталонского клуба прошлым летом, когда за 25 миллионов евро перешел из Баварии.
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«Барселона» хочет продлить контракт с Видалем

Советский спорт04:16

СМИ: «Барселона» намерена продлить контракт с Видалем

Матч ТВ04:49

«Барселона» хочет продлить контракт с Видалем

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Sport24.ru06:06

«Барселона» хочет продлить контракт с Артуро Видалем

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СМИ: «Барселона» продлит контракт с Видалем

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