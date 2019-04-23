Футбол
«Барселона» хочет продлить контракт с ВидалемСоветский спорт 04:16
Барселона рассчитывает продлить контракт с полузащитником Артуро Видалем, сообщает Sport.es. 31-летний чилиец стал игроком каталонского клуба прошлым летом, когда за 25 миллионов евро перешел из Баварии.
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Общество
Центр Севастополя остался без электричества
Обновлено в 04:21
Политика
Третий губернатор на Украине после выборов решил уйти в отставку
За первые сутки после президентских выборов, завершившихся победой Владимира Зеленского, в отставку ушли два украинских губернатора.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Политика
Принудительное переименование канонической УПЦ приостановлено
Суд пришел к выводу, что до решения дела по существу, принудительное переименование УПЦ может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
В доме на Гражданском проспекте обрушилась стена
По версии жителей, причина ЧП - перепланировка в одной из квартир В Санкт-Петербурге в доме на Гражданском проспекте обрушилась стена.
Обновлено в 05:20
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, достигнув 2594 пунктов, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 04:46
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Суд арестовал имущество и счета Арашуковых
Суд наложил арест на имущество и денежные средства сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 05:28
Политика
Белоруссия оценит ущерб из-за поставок загрязнённой нефти из России
Белоруссия проведёт анализ ущерба от поступления из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Севастополе завели дело после отравления растворителем в детсаду
Следственный комитет по Севастополю возбудил уголовное дело на работников детсада №87, в котором дети в возрасте от 2,5 до 4 лет отравились растворителем.
Обновлено в 06:47
Политика
Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Космос
На МКС нашли стафилококк и другие микробы
Известно, что стафилококк и другие микробы могут стать причиной развития кожных заболеваний, а также нанести вред носоглотке и желудочно-кишечному тракту.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Тысячи польских учителей протестуют в Варшаве
Несколько тысяч польских учителей проводят в Варшаве акцию протеста возле министерства национального образования страны во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 05:32
Политика
Новый фронт против Порошенко: судьи требуют его импичмента
Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.
Обновлено в 06:56
Авто
Hyundai рассекретил ценник для России на 275-сильный хэтчбек i30 N
Производитель Hyundai доложил о появлении на авторынке России «прокаченного» хэтчбека i30 N, максимальная модификация которого получила от своих создателей агрегат мощностью в 275 лошадиных сил.
Обновлено в 06:42
Авто
Opel отказался от производства сразу трех моделей
Накануне стало известно, что в марте компания последний раз поставила на конвейер сразу три свои модели – компактные хэтчбеки Adam и Karl, а также кроссовер Opel Mokka X. Напомним, производством субкомпактных хэтчев Adam занимался немецкий завод бренда.
Обновлено в 03:41
Происшествия
После пожаров в Забайкалье завели уголовные дела о халатности
После природных пожаров в Забайкальском крае, которые затронули 17 населенных пунктов, следователи завели уголовные дела о халатности (ч. 1 и ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Обновлено в 04:37
Происшествия
В регионах России прошли обыски и задержания «свидетелей Иеговы»
В Новосибирске, Приморье и Красноярском крае прошли обыски у членов запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы», сообщается на сайте организации.
Обновлено в 05:38
Политика
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 05:45
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Компания ООО «Пежо Ситроен РУС», являющимся официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке, отзывает в России 10 368 автомобилей из-за ряда дефектов, сообщил Росстандарт.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42
Футбол
Чернокожий игрок предложил штрафовать клубы за проявление расизма
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг критически высказался по поводу проявления расизма со стороны фанатов.
Обновлено в 04:34