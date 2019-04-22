Футбол
«Барселона» хочет продлить контракт с ВидалемСоветский спорт 04:16
Барселона рассчитывает продлить контракт с полузащитником Артуро Видалем, сообщает Sport.es. 31-летний чилиец стал игроком каталонского клуба прошлым летом, когда за 25 миллионов евро перешел из Баварии.
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Сегодня глава Челябинска Владимир Елистратов выступил с отчетным докладом перед депутатами Челябинской городской думы.
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Власти Шри-Ланки считают, что воскресные теракты в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в новозеландском Крайстчерче.
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