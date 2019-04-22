Футбол

«Барселона» хочет продлить контракт с ВидалемСоветский спорт 04:16

Барселона рассчитывает продлить контракт с полузащитником Артуро Видалем, сообщает Sport.es. 31-летний чилиец стал игроком каталонского клуба прошлым летом, когда за 25 миллионов евро перешел из Баварии.
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СМИ: «Барселона» продлит контракт с Видалем

Спорт-Экспрессвчера в 11:32

«Барселона» хочет продлить контракт с Видалем

Чемпионат04:23

«Барселона» хочет продлить контракт с Видалем

Советский спорт04:16

«Барселона» хочет продлить контракт с Артуро Видалем

Sports.ru03:58

СМИ: «Барселона» намерена продлить контракт с Видалем

Матч ТВ04:49

Видаль летом может перейти из «Барселоны» в «Интер»

Sport24.ruвчера в 05:22

Видаль может сменить «Барселону» на «Интер»

Бомбардир.рувчера в 08:20
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Артуро Видаль
Чилийский футболист
Чилийский футболист, полузащитник, выступающий за испанский клуб «Барселона» и национальную сборную Чили. Универсальный игрок, умеющий одинаково действовать как в атаке, полузащите, так и в защите.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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