Футбол

«Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2023 годаЕвро-футбол.ру 12:10

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может продлить контракт с командой до 2023 года, сообщает ESPN. Действующий контракт 32-летнего аргентинца действует до 2021 года, "каталонцы" желают продлить пребывание футболиста в команде, как минимум, до достижения 36 лет.
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«Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2023 года. Ему будет 36 лет

Sport24.ru15:50

«Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2023 года

Евро-футбол.ру12:10

«Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2023 года. Ему будет 36 лет к концу срока

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«Барселона» планирует продлить контракт с Месси до 2023 года

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Источник: Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2023 года

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«Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года. Ему будет 36 лет

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Источник: «Барселона» предложит Месси новый долгосрочный контракт

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