Футбол
«Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2023 годаЕвро-футбол.ру вчера в 12:10
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может продлить контракт с командой до 2023 года, сообщает ESPN. Действующий контракт 32-летнего аргентинца действует до 2021 года, "каталонцы" желают продлить пребывание футболиста в команде, как минимум, до достижения 36 лет.
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«Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2023 года. Ему будет 36 лет к концу срока
Sports.ruвчера в 16:35
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