«Барселона» намерена продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Отмечается, что каталонский клуб готов предложить капитану новое соглашение, рассчитанное до 2023 года. Действующий контракт истекает в 2021 году.

«Барселона» планирует продлить контракт с Месси до 2023 года

Здоровье Список принципов здорового питания разработали для россиян Специалисты Роспотребнадзора разработали список принципов здорового питания, которого необходимо придерживаться всем россиянам для сохранения и укрепления здоровья.

Политика В России подделкой оказалась почти треть питьевой воды На российском рынке бутилированной питьевой воды около 25-30% составляет поддельный товар, в некоторых регионах его доля достигает 80%.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Технологии В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты Из «зеркалок» Роскачество признало лучшим фотоаппарат Canon EOS 77D для работы в автоматическом режиме и Nikon D3500 — для ручного режима.

Армия и оружие Появилось видео инцидента российских и южнокорейских самолетов На видео видно, как над Японским морем пролетают российские истребители Ту-95МС и южнокорейские самолеты F-16.

Экономика Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.

Политика В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы.

Политика В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Политика Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии финнам В России никогда не поднимался вопрос о продаже Карелии, сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.

Происшествия Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».

Происшествия Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене С января 2018 года обвиняемый работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, а в июле прошлого года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.

Театры Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермской оперы Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Кино Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон Американский актер Дэвид Хедисон, исполнивший в двух фильмах бондианы роль агента ЦРУ Феликса Лейтера, умер в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.

Политика Мосгоризбирком заявил, что в забраковке подписей виноваты сами кандидаты в Мосгордуму Мосгоризбирком во вторник заявил, что в забраковке подписей избирателей виноваты сами кандидаты в Мосгордуму и их сборщики.

Экономика Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум В Россию за январь-апрель 2019 года прибыло 98 тысяч мигрантов. Показатель обновил максимум за последние десять лет.

Политика Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.

Музыка Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.

Политика В Госдуме предложили создать «русский Hulu» В России может быть создан аналог американского онлайн-сервиса Hulu, который транслирует контент телеканалов в интернете.

Политика Кравчук назвал ошибку Порошенко, которую рискует повторить Зеленский Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Петр Порошенко во время президентства неправильно выстраивал кадровую систему в политике, в итоге создав бизнес-империю, и теперь нынешний лидер страны Владимир Зеленский рискует столкнуться с похожей проблемой.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.

Экономика Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.

Политика Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.

Авто Немецкий Муравей: в Европу по китайской лицензии Аппарат построен компанией Ari Motors (слово «ari» как раз и переводится с японского как «муравей»), но является не собственной разработкой, а выпускается по лицензии китайской фирмы Jianyuan EV, которая у себя на родине выпускает по 50 тысяч подобных «муравьишек» в год.

Политика На Украине подсчитано 70% голосов на выборах в Верховную Раду Партия Владимира Зеленского сохраняет лидерство на выборах в Верховную Раду. За "Слугу народа" проголосовали почти 43% избирателей.