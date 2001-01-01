Футбол
«Барселона» хочет продать Малкома по цене от 50 миллионовБомбардир.ру 17:01
Руководство «Барселоны» рассчитывает продать нападающего Малкома летом. По информации Mundo Deportivo, стартовая цена на бразильца – 50 миллионов.
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Авто
Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA
Обновлено вчера в 10:57
Общество
У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро
Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Культура
Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали с аукциона
Обновлено в 10:40
Футбол
Андрей Федун: «Если болеешь за „Спартак“, так болей за него всегда»
Клуб в свое время организовывал встречи, чтобы узнать суть этой критики.
Обновлено в 14:57
Авто
Российские заводы Ford может купить Hyundai
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Происшествия
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Обновлено в 18:35
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Обновлено в 06:50
Общество
Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами
Ранее стало известно, что за короткий срок из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки из роддома уволились 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, 2 неонатолога.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
В Минэнерго США заявили о необходимости модернизации ядерного арсенала
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что производство США боеголовки W76-2 снижает порог применения ядерного оружия и увеличивает риск ядерного конфликта.
Обновлено в 14:37
Технологии
Boston Dynamics показала робота-грузчика
Обновлено в 16:51
Баскетбол
Воронцевич: хочется вернуть «Химкам» долг за недавнее поражение в Лиге ВТБ
Хочется, чтобы в Мытищах было много наших болельщиков.
Обновлено в 13:48
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Диброва опубликовала «постельное» фото с мужем
На странице в соцсети Полина Диброва решила немного «поностальгировать», опубликовав фотографии со свадьбы, а также кадры самых ярких моментов семейной жизни и «постельное» фото с супругом.
Обновлено в 11:20
Здоровье
Ученые назвали продукты, провоцирующие инфаркт
Людям с риском развития инфаркта советуют исключить эти продукты из рациона.
Обновлено в 14:53
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 16:41
Происшествия
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
Политика
Коломойский: Порошенко создал провокацию в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил вину за инцидент в Керченском проливе на президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:59
Политика
Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Здоровье
Новейшие препараты от рака начнут применять в Москве с 1 апреля
В столице с 1 апреля текущего года от шести видов рака начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Вашингтоне перевернувшийся бензовоз парализовал движение на окружной
ДТП случилось на мосту через реку Потомак, соединяющем штаты Мэриленд и Виргиния Перевернувшийся бензовоз парализовал движение транспорта в Вашингтоне и его окрестностях, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:14
Шоу-бизнес
Бывшая звезда «Дома-2» Анастасия Дашко стала мамой во второй раз
«Заключенная» из «Дома-2» Анастасия Дашко родила сына.
Обновлено в 13:57
Политика
Гуайдо отказался объяснять происхождение его денег на дорогие поездки
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который незаконно провозгласил себя временным президентом страны, отказался объяснять, откуда у него деньги на дорогие зарубежные поездки.
Обновлено в 19:27
Армия и оружие
Зачем корабли НАТО вошли в Черное море
Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
Полеты бомбардировщиков B-1B приостановили из-за проблем с парашютами
Обновлено в 18:08
Политика
Дальневосточные губернаторы прокомментировали задержание Ишаева
Губернаторы Дальневосточного федерального округа прокомментировали сообщения о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:34
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено в 17:17