«Барселона» хочет продать Малкома по цене от 50 миллионовБомбардир.ру 17:01

Руководство «Барселоны» рассчитывает продать нападающего Малкома летом. По информации Mundo Deportivo, стартовая цена на бразильца – 50 миллионов.

«Барселона» хочет продать Малкома по цене от 50 миллионов

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