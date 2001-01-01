Футбол

«Барселона» хочет продать Малкома по цене от 50 миллионовБомбардир.ру 17:01

Руководство «Барселоны» рассчитывает продать нападающего Малкома летом. По информации Mundo Deportivo, стартовая цена на бразильца – 50 миллионов.
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