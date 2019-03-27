Футбол

«Интер» хочет арендовать у «Барселоны» Малкома с обязательством выкупаSport24.ru вчера в 11:32

«Интер» заинтересован в услугах нападающего «Барселоны» Малкома. По информации Corriere dello Sport, миланский клуб летом 2019 года готов взять 22-летнего бразильца в аренду с последующим обязательством выкупа. Сообщается, что представители нерадзурри уже связались с агентом Малкома.
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«Барселона» хочет продать Малкома по цене от 50 миллионов

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«Барселона» вывесила ценник на Малкома

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«Барселона» определилась с ценником Малкома

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СМИ: «Барселона» готова продать Малкома за сумму, превышающую 50 миллионов евро

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«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млн

Чемпионат14:00

«Барселона» хочет выручить от продажи Малкома не менее 50 млн евро

Sports.ru14:59

«Интер» хочет арендовать у «Барселоны» Малкома с обязательством выкупа

Sport24.ruвчера в 11:32
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США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
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Правительство обсудит нацпроекты с регионами в «кремлевском формате»

Семинары пройдут на фоне споров правительства, которое не всегда довольно освоением средств на нацпроекты и их реализацией со стороны регионов, и властей субъектов, столкнувшихся с новой системой экономических KPI (ключевых показателей эффективности) и частично с ними не согласных.
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Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
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Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
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Обновлено в 10:55
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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