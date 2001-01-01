Футбол

«Барселона» хочет продать Малкома по цене от 50 миллионовБомбардир.ру вчера в 17:01

Руководство «Барселоны» рассчитывает продать нападающего Малкома летом. По информации Mundo Deportivo, стартовая цена на бразильца – 50 миллионов.
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«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млн

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
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США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет

Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
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Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
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США требуют от нефтяных компаний не сотрудничать с Венесуэлой

Под угрозой санкций компаниям из других стран запрещено помогать Венесуэле с добычей, переработкой и продажей нефти, а также нефтепродуктов.
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Эксперимент по темной материи не находит никаких признаков аксионов

Физики из Массачусетского технологического института и других стран провели первый запуск нового эксперимента по обнаружению аксионов — гипотетических частиц, которые, по прогнозам, будут одними из самых легких частиц во вселенной.
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Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.
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Волгоградцам объяснили, чем опасен грибок ногтей

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WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
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Барселона
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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