Футбол
«Барселона» хочет продать Малкома по цене от 50 миллионовБомбардир.ру вчера в 17:01
Руководство «Барселоны» рассчитывает продать нападающего Малкома летом. По информации Mundo Deportivo, стартовая цена на бразильца – 50 миллионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Барселона» не собирается продавать Малкома дешевле, чем за 50 миллионов евро
ProstoProSportвчера в 14:30
СМИ: «Барселона» готова продать Малкома за сумму, превышающую 50 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 14:08
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Политика
Экс-депутат подал иск против закона об оскорблении власти и его автора
На своей странице в Facebook Гудков написал, что подал иск против нового закона, его автора – сенатора Андрея Клишаса и подписанта документа – вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
НАТО предлагает Грузии восстановить ВМФ
Генсек НАТО сослался на мнение военных экспертов, убежденных в том, что Грузии следует восстановить ВМФ для лучшей совместимости со стандартами альянса.
Обновлено в 06:08
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии
В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Общество
В Шанхае госпитализирована модель Алиса Митрова из Ростова-на-Дону
Обновлено вчера в 21:02
Футбол
Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине
"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
Технологии
Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram
Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
Обновлено в 04:22
Политика
Липецкие депутаты приняли отставку мэра Сергея Иванова
Депутаты городского совета Липецка на внеочередном заседании согласовали добровольную отставку мэра Сергея Иванова.
Обновлено в 04:35
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Стала известна зарплата Сульшера в «МЮ»
"Манчестер Юнайтед" подписал полноценный контракт с Уле Гуннаром Сульшером в четверг, 28 марта.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет
Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей
Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать
В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Политика
Песков опроверг сообщения о неодобрении Путиным проекта ВСМ
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что проект ВСМ Москва — Казань не был одобрен Путиным.
Обновлено в 05:36
Политика
США требуют от нефтяных компаний не сотрудничать с Венесуэлой
Под угрозой санкций компаниям из других стран запрещено помогать Венесуэле с добычей, переработкой и продажей нефти, а также нефтепродуктов.
Обновлено в 04:30
Наука
Эксперимент по темной материи не находит никаких признаков аксионов
Физики из Массачусетского технологического института и других стран провели первый запуск нового эксперимента по обнаружению аксионов — гипотетических частиц, которые, по прогнозам, будут одними из самых легких частиц во вселенной.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Семью с новорожденным ребенком убили в Хабаровске
Обновлено в 03:37
Здоровье
Эксперт назвал идеальное время для уличной пробежки
Обновлено в 03:08
Общество
До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта
Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия
Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета
Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета, сообщила «РИА Новости» представитель компании.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
Полиция опровергла сообщения о ножевом ранении ребенка в Дубне
В подмосковной полиции опровергли сообщения о том, что в ходе бытового конфликта в Дубне получил ножевые ранения ребенок.
Обновлено в 06:12
Здоровье
Московские врачи прооперировали пациента с редкой аномалией
Обновлено в 06:19
Здоровье
Волгоградцам объяснили, чем опасен грибок ногтей
Подробнее о заболевании рассказала врач-дерматолог. Волгоград, 29 марта / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Происшествия
Елену Корикову обокрали в московском торговом центре
Звезда сериала «Бедная Настя» стала жертвой воров на территории торгового центра «Мега Теплый Стан».
Обновлено в 04:17