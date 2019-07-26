Футбол

«Барселона» хочет продать Коутиньо за 120 миллионов евроProstoProSport 11:45

Испанская «Барселона» намерена расстаться с бразильским полузащитником Фелиппе Коутиньо, который так и не заиграл за полтора года в столице Каталонии на ожидаемом уровне. При этом клуб рассчитывает выручить за его продажу 120 миллионов евро, сообщает El Mundo Deportivo.
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