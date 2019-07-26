Испанская «Барселона» намерена расстаться с бразильским полузащитником Фелиппе Коутиньо, который так и не заиграл за полтора года в столице Каталонии на ожидаемом уровне. При этом клуб рассчитывает выручить за его продажу 120 миллионов евро, сообщает El Mundo Deportivo.

«Барселона» хочет продать Коутиньо за 120 миллионов евро

Политика Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации Госпожа Соболь подала жалобу в МГИК после того, как ей отказали в регистрации из-за недопустимого количества брака в собранных подписях.

Политика Минобороны РФ ответило на задержание Румынией военного груза России Сообщения о задержании Румынией российской бронетехники для Сербии — абсолютная ложь, сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.

Теннис Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.

Происшествия Под Хабаровском закрыт палаточный лагерь, где зверски избили ребёнка Возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM, Читайте также: В палаточном лагере под Хабаровском зверски избит ребёнок из ЕАО Власти региона уточнили, что лагерь работал как военизированные сборы, что разрешено, если смена не превышает семи дней.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Экономика НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз.

Наука Вымирание слонов повысит уровень углекислого газа в атмосфере Лесные слоны формируют свою окружающую среду, служа диспергаторами семян и лесными «бульдозерами», поскольку они едят более ста видов фруктов, топчут кусты, опрокидывают деревья и создают тропы и поляны.

Общество На митинге 27 июля в Москве будут искать уклонистов Уклоняющихся от военной службы будут искать на несогласованном митинге 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Общество Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.

Общество В Бельгии побит температурный рекорд В Бельгии зафиксирована рекордно высокая температура. Столбик термометра поднялся до отметки 38,9 градуса по Цельсию, сообщает РИА Новости.

Экономика Треска встала на пути «Северного потока-2» Представленный властями Дании к рассмотрению компанией-оператором проекта Nord Stream 2 AG юго-восточный маршрут вызвал беспокойство у местных рыболовов.

Политика СБУ обязали расследовать дело о захвате власти Порошенко Издание «Украинские новости» распространило информацию, согласно которой Шевченковский районный суд Киева обязал украинскую Службу безопасности (СБУ) возбудить уголовное производство о возможном захвате власти бывшим лидером Украины Петром Порошенко.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Политика «Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами Под значимыми для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсами депутат предлагает понимать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи» в России и которые собирают информацию о пользователях.

Армия и оружие Выяснилось число погибших от действий США гражданских в Сирии и Ираке Более 1,3 тысячи мирных жителей погибли в Сирии и Ираке из-за ударов коалиции США по борьбе с группировкой ИГИЛ (запрещена на территории РФ).

Здоровье Москвичам подсказали способ справиться с хандрой Ранее в июле метеорологи посоветовали москвичам достать из гардероба теплую одежду из-за предстоящего резкого похолодания.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.

Происшествия Россияне поругались, бросили годовалую дочь на дороге и уехали Полицейские нашли родителей девочки и выяснили, что между супругами произошел конфликт, и отец посадил годовалую дочь на дороге.

Общество Пятница стала самым теплым днем июля в Москве Синоптики обещают, что в течение дня станет еще теплее. До этого температурный максимум месяца был установлен 22 июля - 26,1 градуса.

Политика Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".

Политика МИД Белоруссии выразил протест дипломату из Литвы Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы и выразило ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.