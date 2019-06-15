Футбол

«Барселона» хочет приобрести защитника «Боруссии»Евро-футбол.ру 07:16

Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру может перебраться в чемпионат Испании. По информации Sport.es, в услугах 25-летнего футболиста заинтересована "Барселона".
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«Барселона» намерена приобрести у дортмундской «Боруссии» Геррейру

Sport24.ru08:42

«Барселона» собирается предложить € 25 млн за игрока «Боруссии» Д

Soccer.ruвчера в 20:32

СМИ сообщили о переговорах «Барселоны» с футболистом сборной Португалии

РБК07:16

«Барселона» начала переговоры по трансферу Геррейру

Чемпионат06:11

«Барселона» собирается купить Геррейру, «Боруссия» просит более 25 млн евро

Sports.ru05:12

Sport.es: «Барселона» хочет купить Геррейру

Бомбардир.ру03:59

«Барселона» договорилась с защитником дортмундской «Боруссии»

Sport.ru09:14
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Рафаэл Геррейру
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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