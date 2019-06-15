Футбол
«Барселона» хочет приобрести защитника «Боруссии»Евро-футбол.ру 07:16
Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру может перебраться в чемпионат Испании. По информации Sport.es, в услугах 25-летнего футболиста заинтересована "Барселона".
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:39, Вашингтон
Происшествия
В ДТП в Анталье пострадали туристы из России
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Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России
В России снизился ценник на новую модификацию японского кроссовера Nissan Murano, который доступен в различных версиях.
Обновлено в 03:11
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Манолас согласился на переход в «Наполи»
Как утверждает Sky Sport Italia, Манолас согласовал личный контракт с «Наполи» и теперь клубам нужно договориться о сумме трансфера.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка.
Обновлено в 06:00
Религия
16 июня православные отмечают День Святой Троицы
16 июня 2019 года православные отмечают один из самых главных христианских праздников - День Святой Троицы.
Обновлено в 08:32
Общество
Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца
Обновлено в 09:09
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 09:12
Политика
Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах
Руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ полагает, что в школах нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию, пишет «mk.ru».
Обновлено в 09:14
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Политика
Как прошел саммит СВМДА в Душанбе: лучшие моменты на фото
Си Цзиньпин: торговые споры нужно решать путем равноправного диалога В субботу, 15 июня во дворец Навруз открылся саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 08:20
Происшествия
Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Происшествия
В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв
Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».
Обновлено в 09:18
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Обновлено в 08:02
Политика
Российское гражданство запросили жители 12 областей Украины
Жители 12 областей Украины хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 07:29
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено в 06:50
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе
Обновлено в 05:46
Футбол
В качестве замены Гильерме «Локо» рассматривает Крицюка и Левашова
В качестве вариантов замены Гильерме (33 года) обсуждались 2 ключевые кандидатуры: Станислав Крицюк ("Краснодар", 28 лет) и Михаил Левашов ("Арсенал", 27 лет).
Обновлено в 08:45
Авто
Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class
Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание модели G-Class.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Собянин: московская поликлиника №133 получила международное признание
Детская поликлиника №133 в Москве получила международный статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше
Спортивно-тренировочный самолет Як-52 потерпел крушение во время авиационного шоу в польском городе Плоцк в субботу, 15 июня.
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс
Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе.
Обновлено в 08:15
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям
В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Экономика
ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске поделилась архивным снимком с певицей
Сестра Жанны Фриске Наталья в Instagram разместила снимок, на котором она изображена с исполнительницей.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40