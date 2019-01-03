Футбол

«Барселона» хочет приобрести Павара
Газета.Ru
10:48

Руководство каталонской "Барселоны" рассматривает возможность покупки французского защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара, сообщает "Советский спорт". По информации Sky Sport Italia, представители испанской команды уже провели встречу с агентом футболиста.
Газета.Ru10:48

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«Барселона» контактирует с Паваром

Евро-футбол.ру12:21

«Барселона» провела переговоры с агентом Павара, трансфер может состояться летом

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Sport24.ru10:59

«Барселона» хочет приобрести Павара

Газета.Ru10:48

СМИ: Бенжамен Павар может перейти летом в «Барселону»

Спорт-Экспресс10:36

Павар может летом перейти в «Барселону». Каталонцы уже встречались с агентом игрока

Sports.ru10:24
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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