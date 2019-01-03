Футбол
Руководство каталонской "Барселоны" рассматривает возможность покупки французского защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара, сообщает "Советский спорт". По информации Sky Sport Italia, представители испанской команды уже провели встречу с агентом футболиста.
Газета.Ru10:48
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