Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Барселона» хочет презентовать Неймара 29 августа
Как сообщает El Chiringuito TV, «Барселона» как никогда близка к возвращению Неймара из «ПСЖ». Так считает спортивный директор клуба Хавьер Бордас. В столице Каталонии готовятся презентовать вернувшегося 27-летнего форварда в четверг, 29 августа.
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Происшествия
В Германии носорог перевернул машину сотрудницы природного парка
Комсомольская правда 21:30
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Китае
14 человек были ранены, еще шесть погибли при столкновении двух транспортных средств в уезде Хэлань Нинся-Хуэйского автономного района в северо-западной части Китая.
Народные новости 22:18
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Здоровье
Власти Подмосковья рассказали о борьбе с курением
В подмосковные кабинеты отказа от курения с начала года обратились более 7,6 тысячи человек, большинство пациентов — мужчины, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
Lenta.ru 08:38
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Происшествия
Под завалами дома во Львовской области могут быть пять человек
RT на русском 05:21
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском 21:44
Армия и оружие
Бомбардировщики сели на автомагистраль под Казанью
Российская газета 05:43
Шоу-бизнес
Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах
Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, предложил привлекать к пропаганде безопасности на дорогах лидеров общественного мнения, в пример он привел аккаунты телеведущей и певицы Ольги Бузовой в соцсетях.
РИА Новости 10:02
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Кино
Депардье пока не подписывал контракт на роль Брежнева
Сценарий фильма, в котором Депардье может достаться роль Брежнева, пока даже не готов, и в настоящий момент проект еще обсуждается, и никакой конкретики нет, и сам актер пока не подписывал контракт на съемку, поэтому говорить об участии в этой картине пока преждевременно, сообщил Фрилле.
Экономика сегодня 20:41
Армия и оружие
На Ил-96 заменят иностранные системы связи на отечественные
RT на русском 21:14
Армия и оружие
Историк объяснил, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу
Историк российского атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал, почему гитлеровская Германия не сумела разработать свое ядерное оружие.
iReactor 22:28
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Теннис
Джокович вышел в 3-й круг US Open
Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Денис Кудла — Душан Лайович (27). Джокович является трехкратным чемпионом US Open.
Матч ТВ 21:43
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом
Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru 06:00
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru вчера в 03:16
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия 20:03
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости 18:38
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Культура
Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым
Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
РИА Новости 21:21
Гаджеты
РБК: Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку
Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к банку.
Коммерсантъ 02:59
Политика
В Госдуме назвали президенту Грузии свои условия возобновления диалога
Накануне Зурабишвили заявила, что Грузия может возобновить диалог с Россией, если позиция Москвы по отношению к Тбилиси изменится.
РБК 19:46
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ
В Народной милиции ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ по районам населенного пункта Крутая Балка, подконтрольного самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.
Экономика сегодня 15:43
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36