«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летомSports.ru 10:14

«Барселона» хочет совершить два крупных трансфера летом. Каталонский клуб намерен подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, а также нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Diario Sport. Основная проблема заключается в финансах.

«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом

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