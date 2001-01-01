Футбол

«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летомSports.ru 10:14

«Барселона» хочет совершить два крупных трансфера летом. Каталонский клуб намерен подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, а также нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Diario Sport. Основная проблема заключается в финансах.
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«Барселона» решила приобрести и Неймара, и Гризманна

Sport.ru13:29

СМИ: «Барселона» хочет приобрести и Неймара, и Гризманна

Спорт-Экспресс12:21

«Барселона» хочет заполучить и Неймара, и Гризманна

Чемпионат12:11

«Барселона» хочет подписать и Гризманна, и Неймара

Soccer.ru11:05

«Барселона» собирается подписать летом и Неймара, и Гризманна

Матч ТВ09:59

«Барселона» собирается подписать летом и Неймара, и Гризманна

Sportbox.RU09:59

«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом

Sports.ru10:14
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Политика

Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля

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Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет

Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.
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В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»

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Обновлено в 09:53
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Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo

Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
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Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах

Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
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Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
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«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Армия и оружие

В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши

Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
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Армия и оружие

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Политика

Не менее 52 человек пострадали в ходе протестов в Грузии

Обновлено 20 июня в 17:07
Происшествия

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

Обновлено в 05:34
Политика

Путин объяснил, почему чиновникам нельзя снижать зарплату

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что при резком снижении зарплат министров и чиновников страна может лишиться квалифицированных специалистов.
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Политика

Грузинский банкир предложил платить за украинских туристов

Учредитель крупнейшего грузинского банка ТВС Мамука Хазарадзе заявил, что готов оплатить десять чартеров грузинских авиакомпаний из Киева в Тбилиси, чтобы завезти украинских туристов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено 20 июня в 22:36
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«Спартак» забил семь мячей и одержал победу над «Сочи»

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Армия и оружие

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Лишенный прав игрок «Спартака» Гулиев попался на превышении скорости

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Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
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Происшествия

Пенкин прокомментировал сообщения о скандале во Внуково

Певец Сергей Пенкин прокомментировал сообщения о скандале в аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Кронштадте произошёл пожар на складах военной части

В субботу, 22 июня, в Петербурге произошёл очередной пожар: на этот раз в Кронштадте горят склады военной части.
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Посол ФРГ заявил о фатальных последствиях признания Крыма частью РФ

Завершающий свою миссию посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич заявил, что Берлин не должен отказываться от своей позиции по вопросу принадлежности Крыма.
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РИА Новости узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно

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Себастьян Феттель: Mercedes далеко впереди

Себастьян Феттель неудачно провёл квалификацию Гран При Франции, показав только седьмое время.
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После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

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«Сонин секрет» откроют в Питере

Завтра, в День памяти и скорби, в четыре часа утра на открытой площадке на Малой Садовой в Северной столице петербуржцам и гостям города будет показан спектакль Липецкого государственного театра кукол 'Сонин секрет'.
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Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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