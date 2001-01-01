Футбол

«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летомSports.ru вчера в 10:14

«Барселона» хочет совершить два крупных трансфера летом. Каталонский клуб намерен подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, а также нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Diario Sport. Основная проблема заключается в финансах.
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«Барселона» решила приобрести и Неймара, и Гризманна

Sport.ruвчера в 13:29

«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом

Sports.ruвчера в 10:14

«Барселона» хочет заполучить и Неймара, и Гризманна

Чемпионатвчера в 12:11

«Барселона» хочет подписать и Гризманна, и Неймара

Soccer.ruвчера в 11:05

«Барселона» собирается подписать летом и Неймара, и Гризманна

Матч ТВвчера в 09:59

«Барселона» собирается подписать летом и Неймара, и Гризманна

Sportbox.RUвчера в 09:59

СМИ: «Барселона» хочет приобрести и Неймара, и Гризманна

Спорт-Экспрессвчера в 12:21
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:39, Вашингтон
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин женился на Ларисе Копенкиной из-за влюбленности

Обновлено вчера в 16:07
Культура

Машков рассказал о попытках «совместить актера с куклой»

Артист руководит театром Олега Табакова. Сейчас там готовят пьесу, в которой попытаются совместить драматического актера с куклой.
Обновлено вчера в 11:52
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Единоборства

Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга

Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

МИД Грузии: Туристы и журналисты из РФ не подвергались опасности

Министерство иностранных дел Грузии на фоне не утихающих в стране акций протеста сообщило, что все государственные ведомства обеспечивают порядок и безопасность для туристов и журналистов, в том числе из России, и они не подвергались опасности.
Обновлено вчера в 18:44
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Обновлено вчера в 20:13
Здоровье

Малышева сравнила еду с наркотиками

Обновлено вчера в 23:52
Единоборства

Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Экономика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Спорт

Сборная России лидирует в медальном зачете после второго дня ЕИ-2019

Обновлено вчера в 14:43
Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Радий Хабиров открыл «Зауралье»

Обновлено вчера в 14:13
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 18:21
Общество

В Марселе задержаны восемь участников акции протеста «желтых жилетов»

Обновлено вчера в 12:07
Культура

Критики отметили «русскость» постановки оперы «Борис Годунов» в Лондоне

Постановка оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в лондонском Королевском театре оперы и балета в 2019 году встречена публикой и театральными критиками с не меньшим восторгом, чем в 2016-м, причем в этот раз критики делают особый акцент на "русскости" трактовки.
Обновлено вчера в 19:47
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Спорт

Сборная России по волейболу обыграла Болгарию в матче Лиги наций

В ночь на 23 июня (по московскому времени) состоялся матч предварительного этапа Лиги наций Болгария — Россия.
Обновлено вчера в 18:51
Технологии

В тюрьмах США запретили учебники по программированию

Руководство американского штата Орегон запретило заключенным, отбывающим наказание на территории штата, читать литературу по программированию.
Обновлено вчера в 17:35
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев

Бывший мэр Читы Анатолий Михалев, руководивший правительством города почти 20 лет, умер на 72-м году жизни.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

В выходные в Рязани ожидается сильная жара

В грядущие выходные, 22 и 23 июня, в Рязанской области ожидается жаркая погода и небольшие кратковременные дожди.
Обновлено 21 июня в 03:47
Армия и оружие

National Interest считает, что Индия приблизила начало ядерной войны

«Зловещим шагом» в холодной войне с Пакистаном National Interest окрестило проект создания гиперзвуковой ракеты в Индии.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Петербурге горит здание на площади 1000 квадратных метров

«В трёхэтажном здании происходит горение на площади 1000 квадратных метров», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Соловьев назвал цинизмом заявление Зеленского о мире

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о мире и назвал его циничным.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие

Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором вертолёт Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено вчера в 17:26
Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

Обновлено вчера в 10:30
Общество

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье

Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено вчера в 20:00
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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