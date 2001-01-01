Футбол
«Барселона» хочет подписать и Гризманна, и НеймараSoccer.ru вчера в 11:05
«Барселона» намерена этим летом подписать и Антуана Гризманна, и Неймара, сообщает издание Sport.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:13, Вашингтон
Политика
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 01:14
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео
Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
ЦБ разъяснил свой совет банкам «прощать долги по ипотеке» Самое доступное жилье в ипотеку, как показало исследование, в Магаданской области и Ямало-Ненецком округе.
Обновлено в 04:12
Политика
На гей-параде в Киеве маршируют военные
На гей-параде в Киеве маршируют военные Секс-меньшинства пригласили президента Зеленского.
Обновлено в 04:32
Спорт
Загитова упала во время проката на шоу в Японии
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова заявил, что не хочет отбирать квартиру у отца
Сын музыкального продюсера Бари Алибасова рассказал, что не собирается отбирать квартиру у отца.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
ВКС России получили два новейших боевых вертолета Ми-28НМ
Воздушно-космические силы Российской Федерации получили два новейших вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник».
Обновлено в 03:41
Футбол
Грузинские футболисты вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами
Игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 04:59
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Гаджеты
Скоро выпустят новый ноутбук Chuwi LapBook Plus
Известный бренд Chuwi в ближайшее время выпустит новый портативный ноутбук LapBook Plus, построенный на архитектуре Intel.
Обновлено в 03:59
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Съемочная группа телеканала «Россия 24» подверглась нападению со стороны националистов в Тбилиси.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault
Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день
Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Авто
Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Эксперты назвали самые популярные иномарки, которые продаются на вторичном рынке в РФ.
Обновлено в 01:09
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.
Обновлено в 01:52
Единоборства
Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом
Бывший абсолютный чемпионат мира по боксу в первой тяжеловой весовой категории Александр Усик стал обязательным претендентом на бой на чемпионский бой против победителя матча-реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:18
Политика
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие
WSJ: советники Трампа убеждали его нанести удар по Ирану
Американский лидер Дональд Трамп отказался наносить удары по иранским объектам, несмотря на уговоры своих советников по национальной безопасности.
Обновлено в 00:38
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Футбол
«Торпедо» Игнашевича разгромило старейшую команду мира
«Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба.
Обновлено вчера в 12:51
Экономика
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков
Тринадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи
Слухи о расставании Екатерины Климовой с Гелой Месхи стали громом сред ясного неба для поклонников пары.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Путин поздравил россиян с Сабантуем
Обновлено в 04:59
Единоборства
Валуев рассказал о лечении опухоли в мозгу
Обновлено вчера в 06:40