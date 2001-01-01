«Барселона» хочет подписать и Гризманна, и НеймараSoccer.ru вчера в 11:05

«Барселона» намерена этим летом подписать и Антуана Гризманна, и Неймара, сообщает издание Sport.

«Барселона» хочет подписать и Гризманна, и Неймара

Политика Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Авто УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.

Единоборства В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".

Недвижимость Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой ЦБ разъяснил свой совет банкам «прощать долги по ипотеке» Самое доступное жилье в ипотеку, как показало исследование, в Магаданской области и Ямало-Ненецком округе.

Политика На гей-параде в Киеве маршируют военные На гей-параде в Киеве маршируют военные Секс-меньшинства пригласили президента Зеленского.

Футбол Грузинские футболисты вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами Игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси, сообщает «Грузия Online».

Политика В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.

Гаджеты Скоро выпустят новый ноутбук Chuwi LapBook Plus Известный бренд Chuwi в ближайшее время выпустит новый портативный ноутбук LapBook Plus, построенный на архитектуре Intel.

Происшествия Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.

Политика Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.

Авто Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ Эксперты назвали самые популярные иномарки, которые продаются на вторичном рынке в РФ.

Энергетика На Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.

Происшествия 400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.

Единоборства Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом Бывший абсолютный чемпионат мира по боксу в первой тяжеловой весовой категории Александр Усик стал обязательным претендентом на бой на чемпионский бой против победителя матча-реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.

Армия и оружие WSJ: советники Трампа убеждали его нанести удар по Ирану Американский лидер Дональд Трамп отказался наносить удары по иранским объектам, несмотря на уговоры своих советников по национальной безопасности.

Общество Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах» В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.

Футбол «Торпедо» Игнашевича разгромило старейшую команду мира «Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба.

Экономика Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35% За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.

Армия и оружие Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков Тринадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

Шоу-бизнес Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи Слухи о расставании Екатерины Климовой с Гелой Месхи стали громом сред ясного неба для поклонников пары.