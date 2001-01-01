Футбол

«Барселона» хочет подписать и Гризманна, и НеймараSoccer.ru вчера в 11:05

«Барселона» намерена этим летом подписать и Антуана Гризманна, и Неймара, сообщает издание Sport.
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«Барселона» собирается подписать летом и Неймара, и Гризманна

Sportbox.RUвчера в 09:59

СМИ: «Барселона» хочет приобрести и Неймара, и Гризманна

Спорт-Экспрессвчера в 12:21

«Барселона» хочет заполучить и Неймара, и Гризманна

Чемпионатвчера в 12:11

«Барселона» хочет подписать и Гризманна, и Неймара

Soccer.ruвчера в 11:05

«Барселона» собирается подписать летом и Неймара, и Гризманна

Матч ТВвчера в 09:59

«Барселона» решила приобрести и Неймара, и Гризманна

Sport.ruвчера в 13:29

«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом

Sports.ruвчера в 10:14
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Политика

Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 01:14
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

ЦБ разъяснил свой совет банкам «прощать долги по ипотеке» Самое доступное жилье в ипотеку, как показало исследование, в Магаданской области и Ямало-Ненецком округе.
Обновлено в 04:12
Политика

На гей-параде в Киеве маршируют военные

На гей-параде в Киеве маршируют военные Секс-меньшинства пригласили президента Зеленского.
Обновлено в 04:32
Спорт

Загитова упала во время проката на шоу в Японии

Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова заявил, что не хочет отбирать квартиру у отца

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова рассказал, что не собирается отбирать квартиру у отца.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

ВКС России получили два новейших боевых вертолета Ми-28НМ

Воздушно-космические силы Российской Федерации получили два новейших вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник».
Обновлено в 03:41
Футбол

Грузинские футболисты вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

Игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 04:59
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Гаджеты

Скоро выпустят новый ноутбук Chuwi LapBook Plus

Известный бренд Chuwi в ближайшее время выпустит новый портативный ноутбук LapBook Plus, построенный на архитектуре Intel.
Обновлено в 03:59
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Съемочная группа телеканала «Россия 24» подверглась нападению со стороны националистов в Тбилиси.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Авто

Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ

Эксперты назвали самые популярные иномарки, которые продаются на вторичном рынке в РФ.
Обновлено в 01:09
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.
Обновлено в 01:52
Единоборства

Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом

Бывший абсолютный чемпионат мира по боксу в первой тяжеловой весовой категории Александр Усик стал обязательным претендентом на бой на чемпионский бой против победителя матча-реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев грубо нарушил правила авиакомпании из-за истерики Лу

Обновлено в 05:00
Политика

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие

WSJ: советники Трампа убеждали его нанести удар по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп отказался наносить удары по иранским объектам, несмотря на уговоры своих советников по национальной безопасности.
Обновлено в 00:38
Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Футбол

«Торпедо» Игнашевича разгромило старейшую команду мира

«Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба.
Обновлено вчера в 12:51
Экономика

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие

Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков

Тринадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи

Слухи о расставании Екатерины Климовой с Гелой Месхи стали громом сред ясного неба для поклонников пары.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Общество

Путин поздравил россиян с Сабантуем

Обновлено в 04:59
Единоборства

Валуев рассказал о лечении опухоли в мозгу

Обновлено вчера в 06:40
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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