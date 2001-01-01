Футбол
«Барселона» хочет подписать и Гризманна, и НеймараSoccer.ru 11:05
«Барселона» намерена этим летом подписать и Антуана Гризманна, и Неймара, сообщает издание Sport.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:26, Вашингтон
Хоккей
Россиянин Кочетков выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под 36-м номером
"Каролина" выбрала 19-летнего российского вратаря Петра Кочеткова на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года во втором раунде под общим 36-м номером.
Обновлено в 14:04
Общество
Грозы обрушатся на Крым в ближайшие часы
Синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму в ближайшие часы.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Космос
NASA обнаружило на Марсе признаки жизни
На Марсе ученые благодаря марсоходу Curiosity провели исследование и нашли то, что чаще всего указывает на присутствие жизни.
Обновлено в 14:40
Футбол
«Торпедо» разгромило старейший клуб мира
Футболисты московского "Торпедо" в товарищеском матче с крупным счетом победили старейший клуб мира английский "Шеффилд".
Обновлено в 13:06
Космос
Хакеры похитили у НАСА данные о миссиях на Марс
Хакеры проникли в сеть Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили почти 500 мегабайт данных о миссиях на Марсе.
Обновлено в 09:20
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Авто
Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом
Владельцы автомобилей с кожаным салоном прекрасно знают, как долго может удерживать жар такого рода отделка.
Обновлено в 01:12
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»
МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Политика
США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши
Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Игры
Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo
Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Пензенской области три человека погибли в массовом ДТП
Как уточнили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков
Тринадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 14:31
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено в 13:56
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
Счастливую Ингу к алтарю вел отец, Валерий Меладзе.
Обновлено в 12:40
Общество
В Марселе задержаны восемь участников акции протеста «желтых жилетов»
Полиция задержала в субботу восьмерых участников манифестации движения "желтых жилетов" в Марселе на юге Франции.
Обновлено в 12:07
Футбол
«Спартак» представил новый клубный автобус
«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:39
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Экономика
FT узнала об интересе Evraz к покупке актива British Steel
Российские металлургическая группа Evraz, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Роман Абрамович, заинтересована в приобретении актива British Steel, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:40
Политика
Спецпредставитель США по Ирану рассказал об отношении иранцев к Трампу
Американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук рассказал в эфире телеканала Sky News Arabia, что иранский народ с уважением относится к президенту США Дональду Трампу, поскольку хочет «спасти» его от политики нынешних властей исламской республики.
Обновлено в 14:24