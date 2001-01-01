Футбол

«Барселона» хочет подписать и Гризманна, и НеймараSoccer.ru 11:05

«Барселона» намерена этим летом подписать и Антуана Гризманна, и Неймара, сообщает издание Sport.
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«Барселона» решила приобрести и Неймара, и Гризманна

Sport.ru13:29

«Барселона» собирается подписать летом и Неймара, и Гризманна

Sportbox.RU09:59

«Барселона» хочет заполучить и Неймара, и Гризманна

Чемпионат12:11

«Барселона» хочет подписать и Гризманна, и Неймара

Soccer.ru11:05

«Барселона» собирается подписать летом и Неймара, и Гризманна

Матч ТВ09:59

СМИ: «Барселона» хочет приобрести и Неймара, и Гризманна

Спорт-Экспресс12:21

«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом

Sports.ru10:14
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:26, Вашингтон
Хоккей

Россиянин Кочетков выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под 36-м номером

"Каролина" выбрала 19-летнего российского вратаря Петра Кочеткова на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года во втором раунде под общим 36-м номером.
Обновлено в 14:04
Общество

Грозы обрушатся на Крым в ближайшие часы

Синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму в ближайшие часы.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Грузии арестовали более 120 участников протестов в Тбилиси

Обновлено в 13:02
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Космос

NASA обнаружило на Марсе признаки жизни

На Марсе ученые благодаря марсоходу Curiosity провели исследование и нашли то, что чаще всего указывает на присутствие жизни.
Обновлено в 14:40
Футбол

«Торпедо» разгромило старейший клуб мира

Футболисты московского "Торпедо" в товарищеском матче с крупным счетом победили старейший клуб мира английский "Шеффилд".
Обновлено в 13:06
Космос

Хакеры похитили у НАСА данные о миссиях на Марс

Хакеры проникли в сеть Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили почти 500 мегабайт данных о миссиях на Марсе.
Обновлено в 09:20
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Автоспорт

Даниил Квят: Надеюсь, что вся наша подготовка к гонке окупится

Обновлено в 12:19
Авто

Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом

Владельцы автомобилей с кожаным салоном прекрасно знают, как долго может удерживать жар такого рода отделка.
Обновлено в 01:12
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Политика

США обнародовали план по развитию Палестины

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Происшествия

Массовая драка около военкомата в Татарстане попала на видео

Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши

Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Игры

Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo

Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Пензенской области три человека погибли в массовом ДТП

Как уточнили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков

Тринадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 14:31
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

Обновлено в 13:56
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Счастливую Ингу к алтарю вел отец, Валерий Меладзе.
Обновлено в 12:40
Общество

В Марселе задержаны восемь участников акции протеста «желтых жилетов»

Полиция задержала в субботу восьмерых участников манифестации движения "желтых жилетов" в Марселе на юге Франции.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В Тбилиси произошла потасовка между группами протестующих

Обновлено в 14:18
Футбол

«Спартак» представил новый клубный автобус

«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:39
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Экономика

FT узнала об интересе Evraz к покупке актива British Steel

Российские металлургическая группа Evraz, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Роман Абрамович, заинтересована в приобретении актива British Steel, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:40
Политика

Спецпредставитель США по Ирану рассказал об отношении иранцев к Трампу

Американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук рассказал в эфире телеканала Sky News Arabia, что иранский народ с уважением относится к президенту США Дональду Трампу, поскольку хочет «спасти» его от политики нынешних властей исламской республики.
Обновлено в 14:24
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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