Футбол
Soccer.ru«Барселона» хочет оформить трансфер Неймара сегодня
Бразильский журналист Марсело Бечлер утверждает, что «Барселона» и ПСЖ сегодня проведут очередные переговоры о трансфере форварда парижского клуба Неймара. Сообщается, что ПСЖ будет представлять владелец и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи, а «Барселону» — генеральный директор Оскар Грау.
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В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
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Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
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