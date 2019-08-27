Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Барселона» хочет оформить трансфер Неймара сегодня

Бразильский журналист Марсело Бечлер утверждает, что «Барселона» и ПСЖ сегодня проведут очередные переговоры о трансфере форварда парижского клуба Неймара. Сообщается, что ПСЖ будет представлять владелец и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи, а «Барселону» — генеральный директор Оскар Грау.
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