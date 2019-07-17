«Барселона» предприняла еще одну попытку вернуться в клуб нападающего «ПСЖ» бразильца Неймара. По информации L’Equipe, каталонцы предложили за своего бывшего форварда двух игроков — Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича, а также готовы доплатить 40 млн евро.

«ПСЖ» отказался обменивать Неймара на Коутиньо, Ракитича и €40 млн

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