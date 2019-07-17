Футбол
«ПСЖ» отказался обменивать Неймара на Коутиньо, Ракитича и €40 млнSport24.ru 04:31
«Барселона» предприняла еще одну попытку вернуться в клуб нападающего «ПСЖ» бразильца Неймара. По информации L’Equipe, каталонцы предложили за своего бывшего форварда двух игроков — Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича, а также готовы доплатить 40 млн евро.
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«Барселона» предложила Коутиньо и Дембеле за Неймара и получила от «ПСЖ» ответ
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«Барселона» предложила за Неймара 40 млн и Ракитича с Коутинью, ПСЖ отказался
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Новое предложение «Барселоны» по Неймару: 40 миллионов евро, Коутинью и Ракитич
Спорт-Экспрессвчера в 20:01
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:04, Вашингтон
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«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
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Турецкий источник назвал сроки первого этапа доставки в Турцию С-400
Первый этап поставки в Турцию элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 завершится в период от 23 до 25 июля, сообщил РИА турецкий военный источник.
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В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
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Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети
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Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
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В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
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Неожиданно для всех в какой-то момент в студии появился бывший возлюбленный исполнительницы, экс-участник проекта «Дом−2» Роман Третьяков.
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
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В Москве затопило Дмитровское шоссе
В Москве из-за дождя затопило часть Дмитровского шоссе, сообщает Центр организации дорожного движения Москвы в Twitter.
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