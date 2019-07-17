Футбол
«ПСЖ» отказался обменять Неймара на Ракитича, Коутиньо и 40 млн евроSports.ru 03:16
«Барселона» намерена вернуть нападающего «ПСЖ» Неймара в это межсезонье. По информации L’Equipe, каталонский клуб предлагал за 27-летнего форварда 40 миллионов евро и двоих своих игроков – Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича.
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«Барселона» предложила за Неймара 40 млн и Ракитича с Коутинью, ПСЖ отказался
Спорт день за днем03:41
Новое предложение «Барселоны» по Неймару: 40 миллионов евро, Коутинью и Ракитич
Спорт-Экспрессвчера в 20:01
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