«Барселона» намерена вернуть нападающего «ПСЖ» Неймара в это межсезонье. По информации L’Equipe, каталонский клуб предлагал за 27-летнего форварда 40 миллионов евро и двоих своих игроков – Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича.

«ПСЖ» отказался обменять Неймара на Ракитича, Коутиньо и 40 млн евро

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