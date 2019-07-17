Футбол

«ПСЖ» отказался обменять Неймара на Ракитича, Коутиньо и 40 млн евроSports.ru 03:16

«Барселона» намерена вернуть нападающего «ПСЖ» Неймара в это межсезонье. По информации L’Equipe, каталонский клуб предлагал за 27-летнего форварда 40 миллионов евро и двоих своих игроков – Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича.
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История войны «ПСЖ» и «Барселоны». Все началось 7 лет назад из-за Тиаго Силвы

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«Барселона» предложила за Неймара 40 млн евро и двух футболистов

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