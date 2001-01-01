"Барселона" продолжает свои попытки вернуть в свою команду нападающего "ПСЖ" Неймара и уже сделала предложение. По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.

«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара

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