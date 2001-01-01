Футбол
«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на НеймараSport.ru 08:29
"Барселона" продолжает свои попытки вернуть в свою команду нападающего "ПСЖ" Неймара и уже сделала предложение. По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.
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«Барселона» предложила «ПСЖ» Коутиньо, Дембеле и доплату за Неймара. У французов уже есть ответ
Bookmaker-ratings.ru08:49
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:10, Вашингтон
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