Футбол

«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на НеймараSport.ru 08:29

"Барселона" продолжает свои попытки вернуть в свою команду нападающего "ПСЖ" Неймара и уже сделала предложение. По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.
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«Барселона» предложила «ПСЖ» двух футболистов и 40 миллионов евро за Неймара

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«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара

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