Каталонская "Барселона" не оставляет попыток приобрести бразильского форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает портал AS. Испанцы готовы обменять 29-летнего нападающего на Коутиньо и Дембеле, плюс заплатить €40 млн. Однако руководство парижан не намерено так просто расставаться со своей суперзвездой.

«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара

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