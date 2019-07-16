Футбол

«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на НеймараГазета.Ru 11:40

Каталонская "Барселона" не оставляет попыток приобрести бразильского форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает портал AS. Испанцы готовы обменять 29-летнего нападающего на Коутиньо и Дембеле, плюс заплатить €40 млн. Однако руководство парижан не намерено так просто расставаться со своей суперзвездой.
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