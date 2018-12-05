Футбол

«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов
Бомбардир.ру
05:48

«Барселона» интересуется полузащитником «Ювентуса» Родриго Бентанкуром. Каталонцы собираются предложить за 21-летнего футболиста 60 миллионов евро.
Бомбардир.ру05:48

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СМИ: «Барселона» готова заплатить 60 миллионов за игрока «Ювентуса»

Матч ТВ06:19

СМИ: «Барселона» готова заплатить 60 миллионов за игрока «Ювентуса»

Sportbox.RU06:19

Бетанкур может перейти в «Барселону» за 60 млн евро

Нева Спорт05:13

«Барселона» готова заплатить 60 млн евро за Бентанкура

Soccer.ru03:43

«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов

Бомбардир.ру05:48

«Барселона» готова заплатить «Ювентусу» за Бентанкура €60 млн

Sport24.ru04:50
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Футбол

Адвокат опровергла поддержку «Локомотива» в адрес Кокорина

Обновлено в 07:52
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe.
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Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
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«Галатасарай» согласовал контракт с форвардом «Спартака»

По информации источника, стамбульский "Галатасарай" уже согласовал контракт с бразильским футболистом.
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Футбол

Хазенхюттль стал главным тренером «Саутгемптона»

Ральф Хазенхюттль назначен новым главным тренером «Саутгемптона». 51-летний австриец заключил контракт на 2,5 года.
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Моуринью: каждая команда усилилась летом, кроме «Манчестер Юнайтед»

Все команды стали лучше, кроме нас. Отставание «Манчестер Юнайтед» от первое четвёрки это то, чего я не мог предсказать.
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Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

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Футбол

На трех игроков «Рубина» претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»

Обновлено в 07:45
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УЕФА перенес матч Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» в Киев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и французским "Лионом" из Харькова в Киев.
Обновлено в 07:40
Футбол

«Зенит» сыграет со «Спартаком» и «Локомотивом» в Катаре

Петербургский "Зенит" в январе примет участие в турнире вместе со "Спартаком", "Локомотивом" и "Ростовом", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:57
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Пеле: «В Европе о Мбаппе говорят больше, чем о Неймаре»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поделился мнением об игре форвардов «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара.
Обновлено в 05:16
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Кейлор Навас хочет в январе уйти из «Реала» бесплатно

Лишившийся места в основном составе коста-риканец хочет уйти из «Реала» уже в грядущем январе, однако клуб отклонил его первый запрос, так как не хочет терять сильного резервиста.
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Футбол

Лоран Косьельни не сыграет в сегодняшнем матче «Арсенала» с «Манчестер Юнайтед»

Французский защитник лондонского "Арсенала" Лоран Косьельни не выйдет на поле в составе своей команды в сегодняшнем поединке 15-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед".
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Уругвайский футболист, полузащитник клуба «Ювентус».
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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