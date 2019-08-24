Футбол
«Барселона» хочет купить хавбека «Ювентуса»Metaratings 02:00
Футболист «Ювентуса» Родриго Бентанкур попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает La Gazzetta dello Sport. Итальянский клуб готов расстаться с уругвайцем не менее чем за €60 млн. По данным источника, стороны уже ведут переговоры и достигли в них существенного прогресса.
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Политика
Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 03:54
Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза» с МКС
Специалисты Nasa назвали причину проблем состыковки корабля "Союз МС-14" с роботом Федором на борту с МКС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Политика
Трамп приказал американским компаниям уйти из Китая
Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Умер один из пятнадцати богатейших людей мира Дэвид Кох
Журнал Forbes оценивал состояние Коха в 50,5 миллиардов долларов (11 строчка в рейтинге самых богатых людей в мире).
Обновлено вчера в 10:32
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Гаджеты
Google отказалась от «сладких» названий Android
Версии Android получали названия десертов и сладостей: первая стабильная версия, Android 1.5, стала Cupcake («Кекс»), следующая — Donut («Пончик»), в итоге, Google дошла до буквы Q.
Обновлено вчера в 00:34
Экономика
«Газпром» планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году
Обновлено вчера в 11:22
Экономика
Семь регионов РФ досрочно выполнили план расселения аварийного фонда
Семь российских регионов в текущем году досрочно выполнили целевые показатели по площади расселяемого аварийного жилья и количеству переселяемых граждан.
Обновлено в 03:48
Политика
День независимости Украины пройдет без парада
Обновлено в 03:23
Происшествия
Трех сотрудников «Крестов» уволили после избиения заключенного
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
ГАЗ намерен перейти на четырёхдневную рабочую неделю
Обновлено вчера в 04:00
Футбол
Игрок «Милана» может продолжить карьеру в клубе РПЛ
Обновлено в 03:24
Кино
В новом фильме студии Marvel снимется Кит Харингтон
Английский актер Кит Харингтон, известный ролью Джона Сноу в популярном сериале «Игра престолов» сыграет в новом фильме киновселенной Marvel, сообщает Deadline.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Американская «оборона» – самая большая ложь США: в Европе рассказали, куда идут триллионы долларов
Как отметили в издании «Contra Magazin», за прошедшие семьдесят лет США потратили триллионы долларов якобы на «оборону» страны, однако, никто и не думал нападать на нее, а деньги в большинстве своем шли на разжигание вооруженных конфликтов в других государствах.
Обновлено в 01:53
Гаджеты
Bloomberg: Apple представит три новые модели iPhone
Корпорация Apple готовится представить новую линейку своих смартфонов. На смену iPhone XS придут iPhone Pro.
Обновлено вчера в 04:59
Гаджеты
Huawei подтвердила существование флагманской платформы Kirin 985
Пока непонятно, для каких моделей предназначается эта платформа, но в презентации она упомянута в связке с фирменным модемом 5G Balong 5000.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Роспотребнадзор возбудил дело против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс
Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" из-за недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Эксперт назвал возможные сроки введения четырехдневной рабочей недели
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России будет возможен в ближайшие 10 лет в случае внедрения новых технологий и изменения технологического уклада, заявил директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт
В Москве перекроют улицы из-за концерта в честь Дня флага России
В Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта, посвященного Дню российского флага.
Обновлено вчера в 14:25
Баскетбол
Мэттью Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLS
Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS.
Обновлено в 01:46
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться.
Обновлено вчера в 19:33
Игры
Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Крупнейший перевозчик Франции отказался от Севморпути
Крупнейший контейнерный судовладелец Франции CGA CGM отказался использовать арктические маршруты.
Обновлено в 03:23