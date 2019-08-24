Футбол

«Барселона» хочет купить хавбека «Ювентуса»Metaratings 02:00

Футболист «Ювентуса» Родриго Бентанкур попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает La Gazzetta dello Sport. Итальянский клуб готов расстаться с уругвайцем не менее чем за €60 млн. По данным источника, стороны уже ведут переговоры и достигли в них существенного прогресса.
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