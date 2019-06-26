Футбол
«Барселона» хочет купить Линделефа, «МЮ» не намерен вести переговорыLiveSport.ru 05:39
Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает El Mundo Deportivo. Каталонский клуб рассматривает шведа в качестве альтернативы Маттейсу де Лигту.
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Футбол
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