Футбол

«Барселона» хочет купить Линделефа, «МЮ» не намерен вести переговорыLiveSport.ru 05:39

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает El Mundo Deportivo. Каталонский клуб рассматривает шведа в качестве альтернативы Маттейсу де Лигту.
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Барселона
Спортивный клуб
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