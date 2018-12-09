Футбол

«Барселона» хочет купить Кейна. Сумма трансфера – 200 миллионов
Бомбардир.ру
04:06

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн во время летнего трансферного окна может стать игроком «Барселоны». По информации Daily Star, каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего англичанина 200 миллионов фунтов стерлингов.
Бомбардир.ру04:06

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СМИ: «Барселона» предлагает более 200 млн евро за Кейна

Советский спорт06:04

«Барселона» готова приобрести Кейна у «Тоттенхэма» за £ 200 млн

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СМИ: «Барселона» может заплатить £200 млн за нападающего сборной Англии Кейна

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СМИ: «Барселона» может заплатить 200 миллионов фунтов за Кейна

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Кейн - главная летняя трансферная цель «Барселоны»

Soccer.ru03:43

«Барселона» готова заплатить 200 млн фунтов за Кейна

Sport24.ru04:53

«Барселона» хочет купить Кейна. Сумма трансфера – 200 миллионов

Бомбардир.ру04:06
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
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