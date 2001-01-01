Футбол
«Барселона» хочет арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупаSoccer.ru 15:10
«Барселона» после ухода из команды Филиппе Коутиньо намерена сделать официальное предложение ПСЖ по Неймару. Каталонцы хотят арендовать бразильца у парижской команды на один сезон с правом выкупа.
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Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Футбол
«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено в 16:49
Культура
В Москве пройдет выставка, которая объединит более 100 частных музеев
Знаменитый Музей дулевского фарфора из Московской области покажет богатейшую коллекцию фарфоровых изделий, произведенных на заводе.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Появилось видео со свадьбы Купина и Донцовой из «Дома-2»
В интернете появились первые кадры со свадьбы участников телешоу "Дом-2" Алексея Купина и Майи Донцовой.
Обновлено в 11:34
Политика
Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о Brexit
Как сообщила в понедельник, 19 августа, пресс-служба главы правительства Великобритании, об этом премьер-министр Борис Джонсон написал в письме председателю Евросовета Дональду Туску.
Обновлено в 16:15
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела
«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»
Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
США испытали запрещённую ДРСМД ракету
В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Общество
В Минтруде оценили идею штрафов за курение на работе
"Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", - заявили представители ведомства.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
В Минфине в ответ на запрос РБК прокомментировали сообщения о найденных на свалке под Наро-Фоминском документах ведомства.
Обновлено в 07:29
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Политика
Глава МИД Польши возмутился суммой репараций от Германии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны "минимальной".
Обновлено в 07:07
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Футбол
Кононов: Жиго не дождётся, что будет играть центральным нападающим
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов положительно оценил игру французского защитника Самуэля Жиго в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1), но заметил, что не собирается использовать его на позиции центрального нападающего.
Обновлено в 17:06
Экономика
Жители России начали тратить накопления
Россияне уже пришли к тому, что начали расходовать накопления. Также они начали снова брать кредиты, так как устали от жесткой экономии.
Обновлено в 15:44
Общество
В России ускорилась убыль населения
В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено в 11:49
Политика
Датский премьер назвала желание Трампа купить Гренландию абсурдом
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландию никогда не продадут, и назвала желание президента США Дональда Трампа купить остров абсурдом, сообщает РБК.
Обновлено в 02:58
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду
Обновлено в 03:05
Авто
Toyota представил новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
Обновлено в 11:39
Экономика
Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход
Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.
Обновлено в 12:49
Авто
Hyundai Veloster со средним расположением двигателя замечен на тестах
Hyundai ведет разработку нового Veloster со средним расположением двигателя и сегодня появились новые шпионские фотографии модели во время дорожным тестов.
Обновлено в 11:43
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58