Футбол

«Барселона» хочет арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупаSoccer.ru 15:10

«Барселона» после ухода из команды Филиппе Коутиньо намерена сделать официальное предложение ПСЖ по Неймару. Каталонцы хотят арендовать бразильца у парижской команды на один сезон с правом выкупа.
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«Барселона» приготовила первое официально предложение по трансферу Неймара

Sport.ru16:14

СМИ узнали подробности предложения «Барселоны» по Неймару

Sportbox.RU14:01

Источник: «Барселона» хочет арендовать Неймара

Спорт-Экспресс15:18

ESPN: «Барселона» хочет арендовать Неймара с опцией выкупа

Sports.ru14:53

СМИ: «Барселона» намерена арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупа

RT на русском14:45

СМИ: «Барселона» намерена арендовать Неймара с правом выкупа

ProstoProSport17:05

СМИ узнали подробности предложения «Барселоны» по Неймару

Матч ТВ14:01
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
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Олег Буров избран новым мэром Риги

Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
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Обновлено в 16:49
Культура

В Москве пройдет выставка, которая объединит более 100 частных музеев

Знаменитый Музей дулевского фарфора из Московской области покажет богатейшую коллекцию фарфоровых изделий, произведенных на заводе.
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Появилось видео со свадьбы Купина и Донцовой из «Дома-2»

В интернете появились первые кадры со свадьбы участников телешоу "Дом-2" Алексея Купина и Майи Донцовой.
Обновлено в 11:34
Политика

Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о Brexit

Как сообщила в понедельник, 19 августа, пресс-служба главы правительства Великобритании, об этом премьер-министр Борис Джонсон написал в письме председателю Евросовета Дональду Туску.
Обновлено в 16:15
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено в 15:16
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела

«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»

Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

США испытали запрещённую ДРСМД ракету

В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Общество

У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублёвке за полмиллиарда

Обновлено в 06:17
Общество

В Минтруде оценили идею штрафов за курение на работе

"Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", - заявили представители ведомства.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»

В Минфине в ответ на запрос РБК прокомментировали сообщения о найденных на свалке под Наро-Фоминском документах ведомства.
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Политика

«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года

«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Политика

Twitter запретит рекламу государственных СМИ

Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Политика

Глава МИД Польши возмутился суммой репараций от Германии

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны "минимальной".
Обновлено в 07:07
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве

Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Футбол

Кононов: Жиго не дождётся, что будет играть центральным нападающим

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов положительно оценил игру французского защитника Самуэля Жиго в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1), но заметил, что не собирается использовать его на позиции центрального нападающего.
Обновлено в 17:06
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Жители России начали тратить накопления

Россияне уже пришли к тому, что начали расходовать накопления. Также они начали снова брать кредиты, так как устали от жесткой экономии.
Обновлено в 15:44
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В России ускорилась убыль населения

В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено в 11:49
Политика

Датский премьер назвала желание Трампа купить Гренландию абсурдом

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландию никогда не продадут, и назвала желание президента США Дональда Трампа купить остров абсурдом, сообщает РБК.
Обновлено в 02:58
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Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено в 05:56
Экономика

Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду

Обновлено в 03:05
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Toyota представил новый 10-местный минивэн Toyota Majesty

Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
Обновлено в 11:39
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Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход

Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.
Обновлено в 12:49
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Hyundai Veloster со средним расположением двигателя замечен на тестах

Hyundai ведет разработку нового Veloster со средним расположением двигателя и сегодня появились новые шпионские фотографии модели во время дорожным тестов.
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Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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