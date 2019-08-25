Футбол
«Барселона» хочет арендовать НеймараSoccer.ru 06:50
«Барселона» продолжает интересоваться форвардом ПСЖ Неймаром. Сообщается, что каталонцы хотят арендовать футболиста за 40 млн евро, а в обратном направлении в годичную аренду отправить нападающего Усмана Дембеле. У испанцев будет право выкупа бразильца за 170 млн.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие у экс-главы украинского государства Петра Порошенко недостатки.
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Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией
Главы стран G7 выступают за повышение взаимодействия с Россией, сообщили в воскресенье, 25 августа, «РИА Новости» со ссылкой на источник AFP.
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Политика
Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками
Обновлено в 05:40
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
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Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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Политика
Шойгу: Россия не ставит под вопрос миротворчество в Приднестровье
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Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
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«Гигантские дирижабли заменят океанские сухогрузы»
Современные дирижабли, которые используют в основном для развлекательных или рекламных целей, стали гораздо безопаснее «Гинденбурга», потому что используют инертный газ гелий, а не реактивный водород.
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Авто
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Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
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Обновлено вчера в 22:40
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Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу ITV связал выплату отступных за выход из Евросоюза с заключением соглашения с Брюсселем.
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Происшествия
Нетрезвый водитель прокатил полицейского на капоте
Прокатив полицейского несколько метров на капоте, водитель скрылся. Спустя несколько часов нарушителя задержали в Шушарах на Школьной улице.
Обновлено в 08:37
Футбол
«Борнмут» — «Манчестер Сити»: Зинченко сыграет с первых минут
«Манчестер Сити» объявил стартовый состав на матч 3-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».
Обновлено в 08:30
Общество
«Аэрофлот» и Emirates поставили антирекорд по числу женщин-пилотов
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на последнем месте рейтинга перевозчиков по количеству женщин-пилотов.
Обновлено 22 августа в 14:36
Гаджеты
Huawei готовит к выпуску компактный флагман Honor
В сети появились свидетельства о подготовке в выпуску нового представителя флагманской серии смартфонов Honor 20.
Обновлено в 06:37
Политика
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Росгвардия планирует закупить 430 пистолетов-электрошокеров «Шторм» общей стоимостью порядка 3,74 миллиона рублей.
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Однорукий боец Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator
Американский однорукий боец смешанного стиля (ММА) Ник Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator.
Обновлено в 01:25
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП
В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Трамп заявил о еще одной возможной встрече с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп, который находится во Франции на саммите G7, прокомментировал сообщения о том, что утром в субботу КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистический ракет в сторону Японского моря.
Обновлено в 06:20
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Пир во время чумы. Глава офиса Зеленского загулял на Лазурном берегу
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Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
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Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Трамп заявил, что без Китая «будет намного лучше»
Едва Китай объявил о новых пошлинах на американские товары, американский президент вызвал в Белый дом своих советников-экономистов.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
В массовой драке мигрантов в Кельне погиб уроженец Сомали
В Кельне минувшей ночью произошла массовая драка, в которой участвовало от 10 до 15 мигрантов, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь
Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Екатеринбурге поезд насмерть сбил 94-летнюю женщину
Обновлено в 07:39