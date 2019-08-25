Футбол

«Барселона» хочет арендовать НеймараSoccer.ru 06:50

«Барселона» продолжает интересоваться форвардом ПСЖ Неймаром. Сообщается, что каталонцы хотят арендовать футболиста за 40 млн евро, а в обратном направлении в годичную аренду отправить нападающего Усмана Дембеле. У испанцев будет право выкупа бразильца за 170 млн.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Барселона» рассматривает два способа возвращения Неймара на «Камп Ноу»

Sportbox.RU07:36

«Барселона» предлагает за годичную аренду Неймара 40 миллионов евро и Дембеле

Спорт-Экспресс07:43

«Барселона» рассматривает два способа возвращения Неймара на «Камп Ноу»

Матч ТВ07:36

«Барселона» собирается предложить «ПСЖ» два варианта трансфера Неймара

Чемпионат07:53

«Барселона» отдаст за Неймара 210 млн и Дембеле

Спорт день за днем07:01

«Барса» готова предложить 40 миллионов евро за аренду Неймара и Дембеле, или 170 миллионов евро

Sport.ru06:59

«Барса» за аренду Неймара предложит 40 млн евро и Дембеле на сезон, право выкупа бразильца – 170 млн

Sports.ru05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Происшествия

Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Обновлено в 07:40
Политика

Кравчук назвал недостатки Порошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие у экс-главы украинского государства Петра Порошенко недостатки.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

Обновлено вчера в 15:02
Политика

Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией

Главы стран G7 выступают за повышение взаимодействия с Россией, сообщили в воскресенье, 25 августа, «РИА Новости» со ссылкой на источник AFP.
Обновлено в 05:12
Политика

Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками

Обновлено в 05:40
Космос

НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС

В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Шойгу: Россия не ставит под вопрос миротворчество в Приднестровье

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона не ставила и не собирается ставить под вопрос миротворчество в Приднестровье.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Наука

«Гигантские дирижабли заменят океанские сухогрузы»

Современные дирижабли, которые используют в основном для развлекательных или рекламных целей, стали гораздо безопаснее «Гинденбурга», потому что используют инертный газ гелий, а не реактивный водород.
Обновлено 22 августа в 07:13
Авто

Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья

Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
Обновлено в 01:00
Политика

Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу ITV связал выплату отступных за выход из Евросоюза с заключением соглашения с Брюсселем.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Нетрезвый водитель прокатил полицейского на капоте

Прокатив полицейского несколько метров на капоте, водитель скрылся. Спустя несколько часов нарушителя задержали в Шушарах на Школьной улице.
Обновлено в 08:37
Футбол

«Борнмут» — «Манчестер Сити»: Зинченко сыграет с первых минут

«Манчестер Сити» объявил стартовый состав на матч 3-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».
Обновлено в 08:30
Общество

«Аэрофлот» и Emirates поставили антирекорд по числу женщин-пилотов

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на последнем месте рейтинга перевозчиков по количеству женщин-пилотов.
Обновлено 22 августа в 14:36
Гаджеты

Huawei готовит к выпуску компактный флагман Honor

В сети появились свидетельства о подготовке в выпуску нового представителя флагманской серии смартфонов Honor 20.
Обновлено в 06:37
Политика

Росгвардия закупает пистолеты-электрошокеры на 3,7 миллиона рублей

Росгвардия планирует закупить 430 пистолетов-электрошокеров «Шторм» общей стоимостью порядка 3,74 миллиона рублей.
Обновлено в 03:40
Единоборства

Однорукий боец Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator

Американский однорукий боец смешанного стиля (ММА) Ник Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator.
Обновлено в 01:25
Политика

В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП

В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Трамп заявил о еще одной возможной встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп, который находится во Франции на саммите G7, прокомментировал сообщения о том, что утром в субботу КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистический ракет в сторону Японского моря.
Обновлено в 06:20
Политика

Пир во время чумы. Глава офиса Зеленского загулял на Лазурном берегу

День Независимости Украины на Лазурном берегу Франции отпраздновал руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля

С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Трамп заявил, что без Китая «будет намного лучше»

Едва Китай объявил о новых пошлинах на американские товары, американский президент вызвал в Белый дом своих советников-экономистов.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

В массовой драке мигрантов в Кельне погиб уроженец Сомали

В Кельне минувшей ночью произошла массовая драка, в которой участвовало от 10 до 15 мигрантов, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов

Обновлено в 07:58
Происшествия

В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь

Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Екатеринбурге поезд насмерть сбил 94-летнюю женщину

Обновлено в 07:39
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное