Футбол
«Барселона» хочет арендовать НеймараSoccer.ru 06:50
«Барселона» продолжает интересоваться форвардом ПСЖ Неймаром. Сообщается, что каталонцы хотят арендовать футболиста за 40 млн евро, а в обратном направлении в годичную аренду отправить нападающего Усмана Дембеле. У испанцев будет право выкупа бразильца за 170 млн.
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