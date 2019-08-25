Футбол

«Барселона» хочет арендовать НеймараSoccer.ru 06:50

«Барселона» продолжает интересоваться форвардом ПСЖ Неймаром. Сообщается, что каталонцы хотят арендовать футболиста за 40 млн евро, а в обратном направлении в годичную аренду отправить нападающего Усмана Дембеле. У испанцев будет право выкупа бразильца за 170 млн.
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«Барселона» рассматривает два способа возвращения Неймара на «Камп Ноу»

Матч ТВ07:36

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«Барселона» рассматривает два способа возвращения Неймара на «Камп Ноу»

Sportbox.RU07:36

«Барселона» собирается предложить «ПСЖ» два варианта трансфера Неймара

Чемпионат07:53

«Барса» готова предложить 40 миллионов евро за аренду Неймара и Дембеле, или 170 миллионов евро

Sport.ru06:59

«Барселона» хочет арендовать Неймара на один сезон и отдать «ПСЖ» своего игрока

Газета.Ru07:23

«Барса» за аренду Неймара предложит 40 млн евро и Дембеле на сезон, право выкупа бразильца – 170 млн

Sports.ru05:58
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