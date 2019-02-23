Футбол
Вальверде: в чемпионате Испании ещё ничего не решеноЧемпионат вчера в 12:42
Есть и другие встречи, о которых стоит думать «Барселоне», но сначала мы должны провести матч с «Севильей». Хотим увеличить преимущество в Примере, чтобы у других команд было меньше шансов догнать нас. В чемпионате ещё ничего не решено.
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Прогноз на матч «Севилья» - «Барселона»: смогут ли андалузцы не проиграть чемпиону
Евро-футбол.рувчера в 20:03
Севилья - Барселона ~ прогноз на центральный матч чемпионата Испании: Гости не позволят себе проиграть?
Sport-place21 февраля в 23:29
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Биатлонист Александр Логинов пропустит чемпионат Европы в Белоруссии из-за технической ошибки чиновников из Союза биатлонистов России (СБР).
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Стендап-комика и актера Броди Стивенс нашли мертвым в собственном доме
Актера Броди Стивенса нашли мертвым в собственном доме. Мужчина скончался на 49 году жизни.
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В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы
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Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту
Третьим лицом в иске указан крупнейший кредитор авиакомпании — Сбербанк, который поддержал отсрочку выплат по синдицированному кредиту на 18,9 млрд руб. Представитель МТС-банка отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу Utair.
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