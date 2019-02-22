Футбол

«Барселона» испытает проблемы в СевильеSportmail.ru 02:20

Севилья — Барселона
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Хесус Навас
22′
26′
Лионель Месси
38′
Жерар Пике
Габриэль Меркадо
42′
46′
Нелсон Семеду
Серхи Роберто
46′
Артуро Видаль
Усман Дембеле
Марко Рог
49′
Габриэль Меркадо
Франко Васкес
51′
Максимилиан Вебер
57′
Максимилиан Вебер
Ибраим Амаду
58′
Марко Рог
Роке Меса Кеведо
62′
67′
Лионель Месси
Франко Васкес
70′
79′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
Симон Кьер
80′
Пабло Сарабия
83′
85′
Лионель Месси
Роке Меса Кеведо
90′
90′+3′
Луис Суарес
С другой, в последних пяти матчах во всех турнирах сине-гранатовые одержали лишь одну победу, да и ту над более чем скромным Вальядолидом с минимальным счетом. У Барселоны отчетливо проглядывается кризис нападения.
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