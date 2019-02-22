Футбол

«Барселона» испытает проблемы в СевильеSportmail.ru 02:20

Севилья — Барселона
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Хесус Навас
22′
26′
Лионель Месси
38′
Жерар Пике
Габриэль Меркадо
42′
46′
Нелсон Семеду
Серхи Роберто
46′
Артуро Видаль
Усман Дембеле
Марко Рог
49′
Габриэль Меркадо
Франко Васкес
51′
Максимилиан Вебер
57′
Максимилиан Вебер
Ибраим Амаду
58′
Марко Рог
Роке Меса Кеведо
62′
67′
Лионель Месси
Франко Васкес
70′
79′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
Симон Кьер
80′
Пабло Сарабия
83′
85′
Лионель Месси
Роке Меса Кеведо
90′
90′+3′
Луис Суарес
С другой, в последних пяти матчах во всех турнирах сине-гранатовые одержали лишь одну победу, да и ту над более чем скромным Вальядолидом с минимальным счетом. У Барселоны отчетливо проглядывается кризис нападения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Севилья» — «Барселона». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru07:11

«Севилья» — «Барселона»: видеотрансляция начнётся в 18:15

Чемпионат09:00

Футбол, Примера, Севилья - Барселона, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru09:30

Примера. «Барселона» обыграла «Севилью», «Реал» сыграет с «Леванте»

LiveSport.ru12:30

«Севилья» – «Барселона»: фрибеты от БК «Лига Ставок» новым клиентам

Спорт-Экспресс03:00

Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Барселону»

Sports.ruвчера в 09:10

Севилья - Барселона ~ прогноз на центральный матч чемпионата Испании: Гости не позволят себе проиграть?

Sport-place21 февраля в 23:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Политика

Венесуэла разрывает дипотношения с Колумбией

Обновлено в 14:09
Кино

Режиссер «Поющих под дождем» Стэнли Донен скончался

Самыми известными работами «короля голливудских мюзиклов» Стэнли Донена стала картина «Поющие под дождем» 1952 года, совместная экранизация с Джином Келли «Увольнение в город», «Забавная мордашка» с Одри Хепберн, «Арабеска» с Софи Лорен.
Обновлено в 14:04
Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»

"Барселона" одержала победу над "Севильей" в матче 25-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:08
Спорт

Логинов не выступил на чемпионате Европы из-за ошибки чиновников

В Раубичах из-за ошибки Союза биатлонистов России (СБР) не смог выступить лидер национальной команды Александр Логинов.
Обновлено в 08:10
Спорт

Скелетонистка Никитина выиграла Кубок мира

Российская скелетонистка Елена Никитина заняла первое место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, передает ТАСС.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В крупных городах Франции проходят протестные акции «желтых жилетов»

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено в 09:41
Политика

Собравшаяся на «Евровидение» солистка YUKO Юрина готова отказаться от российского гражданства ради Украины

Солистка группы YUKO Юлия Юрина, являющаяся гражданкой России и пытающаяся пробиться через украинский национальный отбор на "Евровидение", не против получить украинский паспорт, передает "Российский Диалог".
Обновлено в 13:57
Политика

В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу "деколонизации", который в том числе предусматривает "разрушение легенд об общности украинцев и русских".
Обновлено в 13:35
Авто

В Сети появились фото новой Lada Vesta FL

Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Политика

Дюжев прокомментировал обвинения Серебрякова в адрес России

Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран.
Обновлено в 13:36
Происшествия

На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль

В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Политика

Британский министр назвал Словению вассалом СССР

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, прибывший с официальным визитом в Словению, заявил, что бывшая югославская республика на протяжении долгого времени была «советским вассальным государством», сообщает 23 февраля The Guardian.
Обновлено в 12:38
Спорт

Медведева выиграла Кубок России и может поехать на чемпионат мира

Обновлено в 14:15
Спорт

Лыжник Большунов взял серебро чемпионата мира в скиатлоне

В австрийском Зефельде продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Альпах нашли тела двух иностранцев

Обновлено в 13:14
Общество

Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Обновлено в 07:41
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Армия и оружие

Поезд с военными трофеями из Сирии отправился в тур по России

Демонстрация военных трофеев будет проходить в поезде, который уже отправился в турне по городам России, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:34
Экономика

Социальные пенсии планируют проиндексировать на 2%

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над Россией

Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Единоборства

Боец UFC Хабилов проиграл решением судей и прервал победную серию

Российский боец смешанного стиля (MMA) Рустем Хабилов проиграл бразильцу Диего Феррейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Праге, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:25
Политика

С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено вчера в 06:37
Футбол

«Кристал Пэлас» разгромил «Лестер» благодаря дублю Заа

"Кристал Пэлас" с разгромным счетом обыграл "Лестер" в матче 27-го тура чемпионата Англии (4:1). Дублем отметился форвард Вильфрид Заа.
Обновлено в 14:30
Общество

В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин

По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.
Обновлено в 10:35
Культура

Вассерман прокомментировал слова Серебрякова о России

Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал RT заявление актёра Алексея Серебрякова, который обвинил Россию в «развязывании войн».
Обновлено в 12:40
Общество

Беременной Меган Маркл грозит смертельная опасность

Обновлено в 13:05
Транспорт

Метро «Каховская» закроют на два года

Станцию московского метрополитена «Каховская» одноименной линии метро в ближайшие месяцы закроют на реконструкцию до 2021 года для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).
Обновлено в 07:13
Музыка

Дима Билан получил двойной перелом ноги

Певец Дмитрий Билан не стал отменять концерты из-за перелома ноги. Выступление состоялось в Санкт-Петербурге, несмотря на протесты врачей.
Обновлено в 11:32
Культура

В выступлениях участниц Comedy Woman усмотрели оправдание фашизма

В шутках участниц комедийного телешоу Comedy Woman содержатся оправдание фашизма, а также намеки на темы «ниже пояса».
Обновлено в 06:30
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное