Футбол

«Барселона» испытает проблемы в СевильеSportmail.ru 02:20

Севилья — Барселона
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Хесус Навас
22′
26′
Лионель Месси
38′
Жерар Пике
Габриэль Меркадо
42′
46′
Нелсон Семеду
Серхи Роберто
46′
Артуро Видаль
Усман Дембеле
Марко Рог
49′
Габриэль Меркадо
Франко Васкес
51′
Максимилиан Вебер
57′
Максимилиан Вебер
Ибраим Амаду
58′
Марко Рог
Роке Меса Кеведо
62′
67′
Лионель Месси
Франко Васкес
70′
79′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
Симон Кьер
80′
Пабло Сарабия
83′
85′
Лионель Месси
Роке Меса Кеведо
90′
90′+3′
Луис Суарес
С другой, в последних пяти матчах во всех турнирах сине-гранатовые одержали лишь одну победу, да и ту над более чем скромным Вальядолидом с минимальным счетом. У Барселоны отчетливо проглядывается кризис нападения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Примера. «Барселона» обыграла «Севилью», «Реал» сыграет с «Леванте»

LiveSport.ru12:30

«Севилья» — «Барселона»: видеотрансляция начнётся в 18:15

Чемпионат09:00

Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Барселону»

Sports.ruвчера в 09:10

«Севилья» — «Барселона». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru07:11

«Севилья» – «Барселона»: фрибеты от БК «Лига Ставок» новым клиентам

Спорт-Экспресс03:00

Футбол, Примера, Севилья - Барселона, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru09:30

Севилья - Барселона ~ прогноз на центральный матч чемпионата Испании: Гости не позволят себе проиграть?

Sport-place21 февраля в 23:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Политика

Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»

Обновлено в 08:15
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва машины на КПП «Еленовка» в Донбассе

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места взрыва машины на нейтральной территории в районе контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения «Еленовка» к северу от Донецка.
Обновлено в 11:57
Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»

Обновлено в 12:08
Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено в 09:41
Единоборства

Боец UFC Хабилов проиграл решением судей и прервал победную серию

Обновлено в 12:25
Политика

Грузовик с гумпомощью проехал в Венесуэлу из Бразилии

Первый грузовик с гуманитарной помощью, снаряженный в Бразилии, въехал 23 февраля на территорию Венесуэлы.
Обновлено в 11:24
Экономика

Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 21:19
Транспорт

Метро «Каховская» закроют на два года

Обновлено в 07:13
Спорт

Ретивых заменит Устюгова в командном спринте

В воскресенье, на проходящем в австрийском Зефельде чемпионате мира по лыжным видам спорта будут разыграны медали в командном спринте у женщин и мужчин.
Обновлено в 10:47
Общество

Пиарщица экс-участницы Comedy Woman «оправдалась» за ее шутку про Карбышева

Обновлено в 11:07
Политика

Порошенко похвалил «забывших о празднике» 23 Февраля украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил сограждан с тем, что они «забыли о празднике» 23 Февраля — Дне защитника Отечества.
Обновлено в 08:52
Общество

Россиянина заблокировали в Facebook за поздравление с 23 февраля

Блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников, известный в Сети под псевдонимом Zergulio, сообщил, что его аккаунт в Facebook был заблокирован из-за публикации с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества.
Обновлено в 05:58
Политика

На Украине вознамерились «уничтожить миф об общности с русскими»

«Отсюда надо и начать старт деколонизации, уничтожить легенды об общности украинцев и русских», — заявил Вятрович, которого цитирует «Украина.ру».
Обновлено в 13:10
Происшествия

Пропавших в Швейцарии альпинистов нашли мертвыми

В Швейцарии погибли два альпиниста. Трагедия произошла на альпийском курорте Церматт 20 февраля.
Обновлено в 12:59
Общество

Полуголые феминистки устроили акцию у военкомата в Петербурге

В Санкт-Петербурге полуголые феминистки устроили акцию протеста у военкомата. О случившемся рассказали пользователи Twitter.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Хабаровске женщина родила на полу роддома из-за занятости врачей

Обновлено в 11:21
Происшествия

В крупных городах Франции проходят протестные акции «желтых жилетов»

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
Обновлено в 07:39
Общество

Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Обновлено в 07:41
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Спорт

Логинов не выступил на чемпионате Европы из-за ошибки чиновников

В Раубичах из-за ошибки Союза биатлонистов России (СБР) не смог выступить лидер национальной команды Александр Логинов.
Обновлено в 08:10
Музыка

Дима Билан получил двойной перелом ноги

Певец Дмитрий Билан не стал отменять концерты из-за перелома ноги. Выступление состоялось в Санкт-Петербурге, несмотря на протесты врачей.
Обновлено в 11:32
Политика

Жители Каракаса вышли на митинг в поддержку Мадуро

В столице Венесуэлы сторонники президента Николаса Мадуро организовали акцию в его поддержку.
Обновлено в 11:30
Футбол

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Ним»

Авторами голов в ворота «Нима» стали полузащитник Кристофер Нкунку и нападающий Килиан Мбаппе, оформивший дубль.
Обновлено в 12:50
Общество

В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин

По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.
Обновлено в 10:35
Экономика

«Дочка» «Газпрома» закупает 40 VIP-ручек на полмиллиона рублей

Обновлено в 10:57
Спорт

Кулижников стал третьим на дистанциях 500 и 1000 метров на ЧМ

Состоялись первые забеги на дистанциях 500 и 1000 метров среди мужчин и женщин в спринтерском многоборье на чемпионате мира, который проходит в Нидерландах.
Обновлено в 12:05
Происшествия

В Китае 20 человек погибли из-за аварии с грузовиком

Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над Россией

Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Политика

93-летний украинский ветеран получил российский паспорт

Сегодня в ОМВД России по Коношскому району Архангельской области состоялось торжественное мероприятие, на котором 93-летнему Михаилу Иосифовичу Ливке руководством управления по вопросам миграции регионального УМВД России вручен паспорт гражданина России, - цитирует официального представителя МВД Ирину Волк RT.
Обновлено в 08:12
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева об отборе кандидатов на Евровидение

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что отбор кандидатов на Евровидение — это «часть гибридной войны России».
Обновлено в 09:05
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное