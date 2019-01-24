«Барселона» использовала письма Неймара в переговорах с де ЙонгомЧемпионат 12:25

По данным источника, «Барселона» в ходе переговоров показала де Йонгу письма Неймара, которые бразилец присылал в каталонский клуб. В них Неймар жаловался на низкую конкурентоспособность чемпионата Франции, жёсткость соперников и неприятную для него погоду.

«Барселона» использовала письма Неймара в переговорах с де Йонгом

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